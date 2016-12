Vento forte spezza un albero chiuso ingresso dell'Asl Lecce

LECCE - Il forte vento che nella notte scorsa si è abbattuto su gran parte delle città della Puglia ha spezzato un albero nel viale della Asl di Lecce che è stato temporaneamente chiuso al transito di vetture e pedoni.

L’albero non ha provocato danni a persone o strutture. Sono in corso operazioni per la messa in sicurezza della zona dove sta operando una «squadra verde» al fine di verificare la staticità di tutti gli arbusti presenti.

All’interno dell’area degli ex ospedali Fazzi e Libertini - rende noto la Asl - si accederà normalmente dall’ingresso di piazzetta Bottazzi, sino a nuovo provvedimento.