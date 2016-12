Raddoppio di via Amendola in gara il progetto esecutivo Decaro: una giornata storica

BARI - “Questa è una giornata storica per la città. Credo di essere comunemente considerato un nemico delle automobili però, quando mi sono candidato a sindaco, nel programma abbiamo scritto che avremmo realizzato due assi di penetrazione per l’ingresso in città: uno è l'asse nord sud, per il quale abbiamo completato e inaugurato il ponte e ora stiamo per realizzare insieme alle FAL il collegamento tra l'asse nord sud e viale Gandhi (un tratto di terza mediana bis), l'altro è via Amendola. In questo modo apriamo le porte della città su uno dei due principali assi di penetrazione. Via Amendola, infatti, è una delle direttrici di accesso più intasata, una delle strutture viarie più complesse ed è la strada su cui da trent'anni si concorda circa la necessità di un allargamento». Ha esordito così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, illustrando questa mattina a Palazzo di Città il progetto esecutivo per il raddoppio di via Amendola che sarà pubblicato ad horas.

«Oggi siamo pronti: stiamo appaltando un progetto da 4 milioni 600 mila euro, fondi ottenuti da una struttura del Ministero della Sanità che finanziò i collegamenti tra la viabilità principale e i poli ospedalieri, visto che via Amendola collega la statale 100 e la statale 16 con il Giovanni XXIII. Con questi lavori passerà da due a quattro corsie, con circa 6000 mq di marciapiedi, un pista ciclabile bidirezionale, tre nuove rotatorie e diverse aree verdi. Di fatto stiamo realizzando l'ampliamento di una strada prevista già negli anni Settanta da Quaroni come asse di penetrazione. Il cantiere durerà due anni e durante tutto questo tempo non chiuderemo mai la strada al traffico, chiedendo fin da ora la massima comprensione e collaborazione a tutti i cittadini».

«Nelle more dello svolgimento della gara, già a gennaio entreremo nelle proprietà private per le attività di picchettaggio e di frazionamento necessarie. Abbiamo infatti completato l'iter preliminare per gli espropri che ha riguardato 42 particelle e circa 900 ditte: una procedura che ci ha tenuto impegnati quasi un anno. Credo che con la pubblicazione di questa gara si chiuda un anno molto proficuo per le opere pubbliche, come avevamo promesso ai baresi».

Il tempo previsto per la realizzazione dell’intervento è di 750 giorni, che in fase di offerta da parte delle ditte che parteciperanno alla gara potranno scendere fino a 500 giorni.

“Contiamo di aggiudicare i lavori e firmare il contratto con la ditta aggiudicataria entro la prossima primavera- ha proseguito Giuseppe Galasso - per poi avviare concretamente gli interventi la prossima estate. Se tutto andrà per il meglio consegneremo alla città la nuova via Amendola entro la fine del mandato. Si tratta di un progetto che ne cambierà completamente il volto, trasformando quella che oggi rappresenta una delle principali strade di accesso alla città, molto trafficata, in un nuova strada che riserva particolare attenzione al verde pubblico con molti alberi ed arbusti, alla percorribilità ciclabile con circa 1 km di nuova pista, a quella pedonale con marciapiedi larghi e attraversamenti stradali protetti, alla sicurezza con installazioni di telecamere previste fra le migliorie presentabili in sede di gara, all'ambiente con barriere e asfalto fonoassorbenti in corrispondenza dell'ospedale Giovanni XXIII e di una scuola per ridurre l'inquinamento acustico, e al risparmio energetico con un nuovo impianto illuminazione pubblica completamente a led. Sono inoltre previste tre nuove rotatorie che favoriranno la circolazione dei veicoli riducendo sensibilmente le code e le emissioni inquinanti dei veicoli in attesa”.