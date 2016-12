BARI - Diverse decine di persone, soprattutto bambini e adolescenti, hanno fatto ricorso nelle ultime ore alle cure dei medici degli ospedali pugliesi perché colpiti dal virus influenzale di stagione. Numerosi i ricoveri, anche se in alcuni casi 'lampò, nel senso che dopo poche ore il personale sanitario ha disposto per gli stessi pazienti le dimissioni. Lo riferisce la dottoressa Cinzia Germinario, responsabile scientifico dell’Osservatorio epidemiologico della Regione Puglia.

Al di là delle classiche manifestazioni dell’influenza, ovvero febbre, tosse e difficoltà respiratorie, non si registrano comunque casi gravi. L’unico dato certo è che negli ultimi giorni c'è stato un numero di ricoveri superiore alle attese. Gran lavoro soprattutto per il personale dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, dove si è riversata la maggior parte dei genitori i cui figli in tenera età sono stati colpiti dal virus influenzale.