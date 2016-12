BARI - «La sfida con la Spal arriva in un momento di difficoltà. Una gara importante in chiave play off. Perdiamo pezzi, ma anche domani tireremo fuori una prestazione di valore. La squadra è molto propositiva, non ho la bacchetta magica. Stiamo lavorando per migliorare": così ha presentato la sfida di domani con il club ferrarese al San Nicola il tecnico del Bari, Stefano Colantuono.



Sui prossimi avversari l’allenatore dei pugliesi ha aggiunto che «sono la sorpresa del campionato. La Spal è stata costruita molto bene. Battendoli abbiamo l’occasione per ritornare in zona play off, anche grazie all’aiuto del pubblico».

«Bari corazzata? Giancaspro - ha puntualizzato Colantuono - ha parlato di programma triennale, ma si pensa che il nostro blasone basti ad ammazzare il campionato. Il club sta affrontando una serie di problematiche, a partire dal cambio di proprietà e da un allestimento della rosa in tempi ristretti. Gli obiettivi non si sbandierano, si conquistano». Quanto alla classifica, «dovremo fare un girone di ritorno in grande spolvero - ha concluso Colantuono - migliorando nel gioco. Maniero? Ha un problemino che lo condiziona. Gli acciaccati? Tonucci recuperabile, Cassani no».