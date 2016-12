Capodanno, anche Rovazzi a Bari con J-Ax e Fedez

BARI - Ci sarà anche il «re dei tormentoni Fabio Rovazzi» ad aspettare la mezzanotte a Bari, sul palco di Radionorba insieme con J-Ax e Fedez già annunciati nei giorni scorsi. In una nota Radionorba ricorda anche la presenza dei rapper 'Bari jungle brother' che potranno affiancare «gli indiscussi protagonisti del 2016». Rovazzi, infatti, è autore di 'Andiamo a comandarè, «disco d’oro solo con lo streaming e successivamente quadruplo disco di platino: un brano che in dieci mesi ha totalizzato oltre 107 milioni di visualizzazioni».

Per il presidente di Radionorba, Marco Montrone, «non era affatto facile riuscire ad averlo a Bari» ma «siamo riusciti a convincerlo con un progetto serio e affascinante, un evento che indubbiamente sarà tra i più belli d’Italia per la notte più lunga dell’anno». Il secondo singolo di Rovazzi, pubblicato lo scorso due dicembre su Spotify e poi su YouTube, 'Tutto molto interessantè, è già entrato nella Youtube Music Global Chart Top 100 Video alla posizione numero 27: «la più alta di sempre per un brano italiano», conferma Radionorba.

A due sole settimane dall’uscita ha raggiunto il traguardo del disco d’oro e resta tutt'ora saldo al primo posto della classifica 'Fimi/Gdf'. «A Bari - conclude Montrone - avremo gli artisti migliori del momento» e «siamo felici di poter regalare un palco prestigioso ad una band barese, i 'Bari jungle brothers' che siamo certi sapranno far parlare di loro in futuro».