BARI - Sono stazionarie ed è ancora in coma farmacologico, ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, il bambino di due anni al quale ieri è andata di traverso una gomma da masticare mentre era a passeggio con il padre all’interno della galleria commerciale BariBlu di Triggiano (Bari).

Da quanto si è appreso dai carabinieri, il bimbo ha ingerito una gomma di quelle sferiche che si acquistano dai distributori a gettoni. Una volta disostruita la trachea, il bambino, giunto in ospedale in arresto cardiaco, è stato ricoverato in rianimazione sotto costante controllo dei medici. Sono in corso le indagini dei carabinieri per accertare come il piccolo sia entrato in possesso del chewingum.