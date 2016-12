Bari, un mancino per la difesa in arrivo Morleo

BARI - Una vittoria per chiudere il 2016 in zona play off. Il Bari punta tutto sullo scontro diretto contro la Spal per tornare tra le «magnifiche otto». Una missione resa possibile dallo scontro diretto tra Cittadella ed Entella. Anche nell’ipotesi di risultato più «sconveniente» per i galletti, infatti (vittoria dei liguri), la truppa di Stefano Colantuono avrebbe quantomeno la certezza di agganciare i veneti a quota 31. Aspetto ancor più importante, un successo permetterebbe di non perdere contatti con tutte le battistrada. In particolare, proprio con i ferraresi che, dall’attuale -7, potrebbero essere avvicinati almeno a quattro lunghezze. Archiviare in bellezza l’anno solare ed il girone d’andata, peraltro, consentirebbe di concentrarsi serenamente sulla programmazione della seconda metà di stagione: tra recupero degli infortunati e mercato, il Bari dovrà cercare di incrementare il passo.

Domani sera, tuttavia, Colantuono dovrà fare nuovamente i salti mortali per schierare un undici all’altezza. Sei gli indisponibili certi: lo squalificato Daprelà (espulso ad Ascoli), nonché gli infortunati Monachello, Moras, Ivan, Sabelli e Martinho. Gli ultimi due, in realtà, hanno ripreso a correre aumentando gradualmente i carichi di lavoro, ma non saranno pronti per la gara con la Spal. In forse pure Furlan, alle prese con un’infiammazione alla caviglia. Dovrebbero, invece, essere recuperabili sia Cassani, sia Tonucci, ieri assenti all’allenamento per una sindrome influenzale. Un intoppo che aveva colpito pure Brienza, già rientrato in gruppo. Ipotizzando la formazione da opporre agli emiliani, resterebbe da sciogliere un dubbio per reparto. Davanti a Micai, in difesa è probabile un’altra chance per il baby Scalera sulla corsia destra, con Cassani sull’altra sponda. Al centro, Di Cesare potrebbe contendere una maglia ad uno tra Tonucci e Capradossi. In mediana, ancora una volta Basha, Romizi, Fedele e Valiani sono in lizza per tre posti. In attacco, infine, dovrebbero essere intoccabili Maniero e Brienza, con De Luca in leggero vantaggio su Fedato per completare il reparto.

Nei prossimi giorni, intanto, entrerà nel vivo il programma di rafforzamento dell’organico tramite la sessione di trasferimenti invernale che si svolgerà dal tre al 31 gennaio. Sogliano, però, si è portato avanti sul lavoro bloccando il terzino sinistro Archimede Morleo. 33 anni, nato a Mesagne e cresciuto nel settore giovanile del Lecce, il mancino ha vestito le maglie di Carrarese, Sora, Cisco Roma, Catanzaro e Crotone. Dal 2010 è al Bologna, del quale è stato un pilastro fino allo scorso anno nel quale ha collezionato appena cinque presenze. Un solo gettone, invece, nella stagione in corso. Il Bari dovrebbe rilevare il vincolo che Morleo ha con i rossoblu, siglando un contratto fino a giugno con probabile opzione di rinnovo in caso di promozione. Fervono, però, i movimenti anche negli altri reparti: i galletti sono in caccia di due centrocampisti (una mezzala ed un regista), un esterno offensivo ed un attaccante centrale. Per la mediana circolano i nomi di Lodi (Udinese), Kone (Cesena), Greco (Verona). Sull’esterno offensivo continua a piacere Parigini (in uscita dal Chievo, ma di proprietà del Torino), mentre particolarmente animato è il casting sulle punte: Raicevic (Vicenza, già corteggiato nelle battute finali del mercato estivo), Budimir (Sampdoria), Giannetti (Cagliari) e Ganz (Verona) sono piste percorribili, alle quali potrebbero aggiungersi altre candidature. In uscita, scontato l’addio dello sfortunato Monachello (tornerà all’Atalanta), nonché del poco utilizzato Boateng.

Davide Lattanzi