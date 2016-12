Tap, il ministero approva la «bretella» per Brindisi

LECCE - Tap, un passo avanti nell’iter burocratico per la realizzazione del gasdotto. È giunto infatti il parere positivo, con alcune prescrizioni, del Comitato tecnico Via del ministero dell’Ambiente per la realizzazione della bretella di collegamento del gasdotto Trans Adriatica Pipeline (Tap) dal terminale di ricezione della linea di collegamento con il punto di sbarco presso San Foca, al punto di interconnessione con la rete nazionale a Brindisi. Il parere in questione è stato depositato il 20 dicembre. Le prescrizioni ministeriali sono relative all’impatto di Tap sul territorio, caratterizzato da enormi uliveti, e ai vincoli imposti dal Piano paesaggistico territoriale regionale. L’opera non dovrà in alcun modo alterare lo stato dei luoghi, che sarà ripristinato dopo il passaggio della trincea di interramento del gasdotto.

Questi i Comuni interessati dall’attraversamento: Lecce, Melendugno, Lizzanello, Brindisi, Vernole, Surbo, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Castri di Lecce. Il progetto prevede la costruzione di un metanodotto della lunghezza di 55 chilometri, che parte dal territorio del Comune di Melendugno e arriva a Brindisi, dove si connette alla rete nazionale dei gasdotti. La parola passa adesso al ministero dei Beni culturali, che deve controfirmare l’autorizzazione del ministero dell’Ambiente.

Come è noto, Tap trasporterà il gas dalla zona del Mar Caspio dell’Azerbaijan in Europa Occidentale e Sud-Orientale, passando dal Corridoio Meridionale del Gas, che «approda» nella Ue dalla Turchia.

In particolare, il Trans Adriatic Pipeline (Tap) partirà da Kipoi, al confine tra Grecia e Turchia, dove si collegherà al Trans Anatolian Pipeline (Tanap), per poi proseguire quindi sulla terra ferma, attraverso la Grecia Settentrionale, nel suo tratto più lungo, per poi dirigersi verso Ovest, attraverso l’Albania, fino all’approdo finale, sul litorale Adriatico. Il tratto sottomarino inizierà in prossimità di Fier, in Albania, e attraverserà l’Adriatico per connettersi alla rete italiana di trasporto del gas in Salento. Tap si snoderà lungo 878 chilometri (550 dei quali in Grecia, 215 in Albania, 105 nell’Adriatico e 8 in Italia), Toccherà la massima altitudine a 1800 metri tra i monti albanesi e la massima profondità a 820 metri sotto il livello del mare.

La parte del gasdotto di competenza italiana è composta da una condotta sottomarina lunga circa 45 chilometri, da una condotta interrata lunga circa 8,2 km, da una valvola di intercettazione posta in corrispondenza del punto iniziale del tratto interrato e da un terminale di ricezione del gasdotto a Melendugno.