BRINDISI - PalaPentassuglia 'sold out' per la sfida tra la Enel Brindisi, che ha appena firmato il giovane sloveno Mesicek, e la Pasta Reggia Caserta.

LE FORMAZIONI

Brindisi: Agbelese, Scott, Carter, Goss, Mesicek, Cardillo, Moore, Pacifico, Orlandino, M’Baye, Sgobba, Spanghero. All. Sacchetti

Caserta: Sosa, Cinciarini, Ventrone, Putney, Gaddefors, Jackson, Giuri, Bostic, Cefarelli, Metreveli, Czyz, Watt. All. Dell’Agnello

Arbitri: C. Lo Guzzo, F. Di Francesco, V. Grigioni

LA PARTITA (29-16, 56-42, 71-56, 100-72)

BRINDISI - Brindisi vince 100-72 contro Caserta, al termine di una gara senza cedimenti e si aggiudica due punti importanti per la qualificazione alla Final Eight.

Nei primi tre minuti i padroni di casa fanno il primo balzo in avanti, al 6'l'Enel è avanti 18-9. Al 12' i padroni di casa arrivano a + 16 grazie soprattutto all'eccellente partita di Carter. Tenta la rimonta Caserta, ma invano. Si spinge fino al -8 (39-31), ma alla fine del secondo quarto Brindisi guadagna nuovamente il largo andando sul + 17.

Dopo l'intervallo lungo, arriva la reazione della Pasta Reggia. Al 29' il punteggio è sul 66-56. Al 30', però, con l'importante contributo del nuovo arrivato Mesicek, Brindisi mette la quinta marcia, ancora una volta, è va sul 71-56. Al 37' Scott mette il canestro del +29, quando le speranze per Caserta sono ormai svanite.