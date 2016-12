BARI - Il consiglio di indirizzo della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari, riunitosi oggi alla presenza del presidente Antonio Decaro, ha approvato la riorganizzazione del personale finalizzata alla riduzione degli esuberi. Lo rende noto il Comune di Bari.

Il consiglio «ha preso atto del lavoro fatto dalla task force regionale nei giorni scorsi - si legge in una nota - e ha stabilito che, nel caso in cui la Regione Puglia dovesse confermare, come anticipato dalla stessa task force, un aumento del contributo, sarà possibile introdurre dei correttivi alla pianta organica della Fondazione in modo da ridurre gli esuberi strutturali. La riorganizzazione lascerebbe fuori soltanto 23 unità, i cui profili professionali sono incompatibili con il fabbisogno dell’ente lirico sinfonico». Di conseguenza, allo scopo di «consentire alla task force regionale l’eventuale ricollocazione di tali figure presso altri enti», il consiglio si è detto disponibile «a collocare questi ultimi in cassa integrazione in deroga».

Il presidente Decaro, con la condivisione dei componenti del consiglio di indirizzo, ha infine «sollecitato il soprintendente a verificare le azioni da istruire contro i responsabili dei danni determinati nei confronti della Fondazione Petruzzelli in ordine alle questioni relative al personale e a tutti gli altri episodi emersi dall’inchiesta giudiziaria, al fine anche di recuperare le somme oggetto di attività illecite».