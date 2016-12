BARI - È stata pubblicata oggi, sul sito dell’AMTAB, la gara europea per l’acquisto di 54 autobus urbani per servizio di trasporto pubblico urbano. La fornitura di autobus richiesta è così suddivisa: 35 autobus urbani di circa 12 mt, alimentati a metano; 13 autobus urbani medi di circa 9 mt, alimentati a gasolio; 3 autobus urbani snodati di circa 18 mt, alimentati a metano; 3 autobus di circa 12 mt, di cui n. 2 alimentati a gasolio e 1 alimentato a metano.

Tutti gli autobus saranno dotati di un sistema di videosorveglianza di bordo con 4 telecamere a colori, sistemi automatici di conteggio passeggeri in corrispondenza delle porte centrali e posteriori e di un tornello con dispositivo di controllo, per evitare il mancato pagamento del biglietto, da installare in prossimità della porta anteriore del mezzo.

La gara ha un importo complessivo di 15.010.000 euro, finanziati con 14.250.000,00 di fondi statali derivanti dal PON Metro, 504.000,00 di contributo regionale ed € 256.000,00 con fondi di bilancio AMTAB. “Ad oggi siamo l’unica città italiana a fare un investimento così importante sul trasporto pubblico - ha dichiarato il sindaco Antonio Decaro -. Abbiamo cominciato con gli interventi sulla gestione della manutenzione e, come avevamo promesso, nel 2016 abbiamo trovato i fondi utili all’acquisto di nuovi mezzi. Con 54 nuovi autobus rinnoveremo radicalmente il parco mezzi dell’AMTAB rendendo efficiente il sistema di trasporto pubblico cittadino, riducendo le avarie e aumentando sensibilmente la regolarità del servizio. Questo rappresenta per la città di Bari un primo, decisivo passo sul percorso di razionalizzazione del trasporto pubblico locale”.

Il sindaco inoltre ha chiesto ad Amtab di sospendere l’introduzione delle nuove tariffe (da 0,50 centesimi a 1 euro all'ora) relative ai parcheggi presso il Cimitero monumentale, l’Executive center, la ex Manifattura tabacchi e la ex Caserma Rossani, in attesa di un approfondimento da parte dell’amministrazione comunale nell’ambito del piano generale delle tariffe del 2017 in corso di approvazione.