BARI - E’ in prognosi riservata un anziano di 85 anni rimasto ferito, secondo una prima ricostruzione, dallo scoppio accidentale di una bombola a gas all’interno della sua abitazione in via Castromediano, al rione San Pasquale di Bari. L’uomo ha riportato ustioni al volto, agli arti superiori e alle mani.

Lo scoppio, che non è escluso possa essere dipeso dal distacco del tubo che collegava la bombola ad una stufa usata per riscaldare l’ambiente, ha provocato fumo e fiamme all’interno della casa dell’anziano, soccorso dai vigili del fuoco e trasportato con un’ambulanza del 118 al Policlinico di Bari.