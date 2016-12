Furlan indisponibile Tonucci e Cassani con l'influenza

BARI - Il Bari giocherà giovedì sera contro la Spal al San Nicola senza l’esterno d’attacco Furlan. Il calciatore oggi ha lavorato a parte per una infiammazione alla caviglia.

Nell’allenamento mattutino guidato dal tecnico Colantuono nell’antistadio sono state provate soluzioni difensive per ovviare alla squalifica del terzino Daprelà. Sono rimasti fermi per influenza i difensori Tonucci e Cassani, che potrebbero essere recuperati per l’impegno di campionato, l'ultimo del 2016.

Tra gli indisponibili ci sono anche i difensori Moras e Sabelli (ha lavorato sul campo), oltre a Ivan e Martinho. Per tutti e quattro il rientro nei ranghi è previsto dopo la sosta di gennaio.