di GIOVANNI RIVELLI

POTENZA - Sarete tra i fortunati che riusciranno ad arrivare in piazza Prefettura (al secolo piazza Mario Pagano) di Potenza per assistere in diretta allo show Rai di Capodanno? Bene, con ogni probabilità starete gomito a gomito con un poliziotto o un carabiniere. L’allerta sicurezza antiterrorismo, infatti, è tale da trasformare i non ampissimi spazi del centro storico del capoluogo lucano in una sorta di festa della polizia.

Qualche dato: anche se la commissione spettacoli non ha fissato un limite di capienza della piazza (invasa per oltre metà da palco e torri per luci e telecamere), al netto di divieti, transenne, passaggi e vie di fuga, gli addetti ai lavori indicano in modo più o meno unanime il numero di posti per spettatori in 7/800 massimo mille. Ebbene i soli «rinforzi» di reparti e battaglioni mobili di Polizie e Carabinieri che arriveranno in città per l’evento porteranno circa 300 uomini a vigilare su quella piazza e zone circostanti, ma questi si aggiungeranno alle «divise» già presenti che - includendo Finanza e Forestale - dovrebbero essere comprese tra le 200 e le 300 unità. Ancora bisogna considerare una cinquantina di agenti della Polizia municipale e poi gli addetti di Protezione civile e «118» mentre è ancora in forse l’utilizzo di rinforzi da parte di «vigilantes» privati, almeno per il controllo dei varchi.

L’accesso, va detto, sarà libero ma proprio alle forze dell’ordine verrà lasciato il compito di dire basta quando riterranno raggiunta la massima capienza ai fini della sicurezza, ma ci sarà comunque da garantire le operazioni di «filtro» per consentire di passare a residenti e addetti ai lavori. Bisogna, però, considerare che le forze dell’ordine non saranno dislocate solo in piazza ma un po’ in tutto il centro, dove saranno allestiti 5 maxischermi.

Va però anche detto che, al netto del rischio di ricerca di una ribalta televisiva, i terroristi praticamente ignorano la Basilicata che, secondo l’«Italian Terrorism Infiltration Index 2016» di Demoskopika è la regione più sicura d’Italia. Se l’indice della «pericolosa» Lombardia, raggiunge livello 10, quello della Basilicata è fermo a 0,05 punti, ossia 200 volte più tranquilli dei lombardi, oltre 120 più dei laziali, e 13 più dei vicini pugliesi. Come dire la prudenza non è mai troppa, ma nemmeno bisogna esagerare con gli allarmi.

A causare preoccupazione, invece, dovrebbe essere il freddo che sicuramente la farà da padrone. Nella notte dello show le temperature scenderanno fino a - 4° gradi sotto lo zero, con un’umidità relativa che arriverà al 97%. Al bando trasparenze ed eleganza, forse più che a un giubbotto antiproiettile è bene pensare a maglie di lana e piumini.