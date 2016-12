CASERTA - Ultima trasferta dell’anno 2016 per la Pasta Reggia Caserta, che domani sarà impegnata al Palapentassuglia, ospite dell’Enel Brindisi in quella che sarà la diciottesima sfida tra le due formazioni. Complessivamente il bilancio è leggermente a favore di Caserta, che vanta 9 vittorie su 17 incontri, ma a Brindisi i pugliesi hanno avuto la meglio sei volte in 9 partite. Campo ostico per i bianconeri, quindi, come conferma anche coach Sandro Dell’Agnello: «Affrontiamo una trasferta difficile contro una squadra che ha trovato la quadratura del cerchio e che nelle ultime partite ha alzato di molto il proprio rendimento. Troveremo anche una novità - continua il tecnico - perché da poco hanno aggiunto un nuovo giocatore per allungare le loro rotazioni. Sappiamo che amano correre, aprirsi sul campo anche con i lunghi, e trovare soluzioni anche veloci. Non dobbiamo farci sorprendere ben sapendo che i 5 uomini del quintetto sono tutti giocatori con molti punti nelle mani. Noi - evidenzia Dell’Agnello - ci stiamo preparando al meglio anche se non siamo al completo, e proprio per questo abbiamo bisogno che ognuno di noi riesca a dare qualcosina in più del solito in termini non solo numerici ma anche di presenza fisica e mentale in campo. Riconoscere il momento dentro la partita e il ritmo da tenere - conclude il coach bianconero - sarà fondamentale. Sarà una partita complicata ma andiamo a Brindisi con la volontà di strappare il risultato».