BARI - Numerose confezioni di farmaci scaduti sono state sequestrate da carabinieri del Nas nell’ospedale di Putignano, nel Barese. Il controllo in origine era stato predisposto per contrastare l’assenteismo dei dipendenti nei giorni di festa.

L’operazione, oltre a verificare le presenze dei dipendenti in base ai turni di servizio, ha portato al controllo e al sequestro dei farmaci scaduti.