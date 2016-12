«Last Christmas» per George Michael La popstar morta d'infarto a 53 anni

ROMA - Mondo della musica ancora in lutto quest’anno: è morto all’età di 53 anni George Michael.

La popstar britannica è deceduta nella sua casa di Goring, in Inghilterra. Ancora non chiare le cause della morte: la pubblicista Cindi Berger ha detto che non era ammalato; il manager Michael Lippman afferma che si è trattato di insufficienza cardiaca; la famiglia in una dichiarazione dice che «è morto serenamente a casa nel periodo natalizio"; la polizia, intervenuta ieri dopo una chiamata, ha definito il decesso «inspiegato ma non sospetto».

Tra i giganti del pop degli anni '80 e '90, Michael ha goduto di grande popolarità fin dall’inizio della sua carriera con gli Wham! - in coppia col chitarrista Andrew Ridgeley - e poi da solista con successi come 'Wake me up before you go-gò, 'Careless Whisper', 'Young guns (Go for it)' e 'Freedom'. Ha venduto oltre 100 milioni di album nel mondo; ha guadagnato numerosi Grammy e American Music Awards; ha duettato tra gli altri con Aretha Franklin, Ray Charles e Luciano Pavarotti.

Immediato il cordoglio del mondo della musica. «Ho perso un caro amico, l’anima più gentile e generosa e un artista geniale», ha scritto Elton John su Instagram. «Addio amico mio! Un altro grande artista ci lascia», dice Madonna su Twitter. «Il mio cuore è spezzato. George è stato un genio musicale e sono grata di averlo conosciuto», afferma Liza Minelli su Facebook.

La perdita di Michael arriva in un anno di lutti nel mondo della musica, con David Bowie, Prince e Glenn Frey tra coloro che sono morti prima dei 70 anni.