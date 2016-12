Un 43enne di Adelfia è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver ferito un vigilante in un market al quartiere San Paolo. L'episodio è avvenuto il pomeriggio della vigilia di Natale nel supermercato Dok di via Pacifico Mazzoni: Il 43enne V.V., libero vigilato, con il volto travisato da un cappellino con visiera ed un paio di occhiali da sole è entrato nel market: l'uomo non è passato inosservato agli addetti alla vigilanza che hanno iniziato a sorvegliarlo. I sospetti si sono rivelati fondati quando l'uomo - mentre una delle cassiere sistemava il denaro contante nella casse - ha estratto un taglierino puntandolo minaccioso contro una delle due addette.

Uno dei vigilanti è intervenuto ingaggiando una colluttazione con il malvivente che lo ha ferito a una mano: tuttavia è stato bloccato dagli altri colleghi del vigilante e poi consegnato a una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile. V.V. dovrà rispondere di tentata rapina e lesioni aggravate. Il 34enne vigilante è stato medicato al Di Venere per ferite guaribili in una decina di giorni, mentre il bandito è stato tradotto in carcere.