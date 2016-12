Un aereo militare russo con 92 persone a bordo è precipitato nel Mr Nero dopo il decollo dalla città turistica di Sochi e in viaggio verso una base russa in Siria. Il velivolo, un Tu 134, E’ stato lo stesso ministero della Difesa russo a comunicare il ritrovamento, da parte dei soccorritori, di frammenti del velivolo nelle acque del mare. A bordo c'era il Coro dell'Esercito russo, erede del Coro dell’Armata rossa, composto da circa 50 persone, e 9 giornalisti.

Tutti erano in viaggio verso la Siria per tenere un concerto in occasione del nuovo anno per le truppe russe dislocate nel paese mediorientale. Sull'aereo avevano preso posto 84 passeggeri e otto componenti dell’equipaggio.

I media russi hanno riferito che l’aereo è scomparso mentre viaggiava sopra il mar Nero, venti minuti dopo il decollo dall’aeroporto Adler di Sochi, alle 5,20 ora locale (le 2,20 GMT). Il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha coordinato personalmente le ricerche, e il presidente Vladimir Putin ha ricevuto un resoconto ufficiale dell’accaduto.

I rottami dell’aereo militare russo precipitato nel mar Nero poco dopo il decollo da Sochi sono sparsi in un’area di 1,5 chilometri lungo la costa, alla profondità di circa 50-100 metri. Lo rende noto l’agenzia Ria Novosti ripresa dai media russi.

Intanto affiorano i primi corpi delle vittime, a circa sei chilometri dalla costa.

«Escludo totalmente la tesi dell’attentato. L’aereo apparteneva al ministero della Difesa russo ed è precipitato nello spazio aereo russo. Una simile tesi è impossibile». Lo ha detto il capo del commissione Difesa del Senato russo, Viktor Ozerov, secondo cui l’incidente aereo potrebbe essere stato causato da un guasto tecnico o da un errore dell’equipaggio. Lo riportano i media russi.