Furti in 6 chiese Trani, diocesi raccomanda vigilanza a parroci

TRANI - Indagini sono in corso, da parte dei carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale, dopo che, fra lunedì scorso e oggi, alcuni furti sono stati compiuti all’interno di sei chiese di Trani, fra le quali anche la cattedrale, dalla quale è stato trafugato un calice in argento del XVIII secolo.

Da tutte le chiese, in generale, sono stati portati via per lo più arredi sacri, calici e ostensori.

Ai parroci la diocesi di Trani-Bisceglie-Barletta ha chiesto di vigilare e prestare attenzione nelle prossime ore e giorni, per evitare che la presenza di un numero maggiore di fedeli, in occasione del Natale, possa favorire il compimento di furti.