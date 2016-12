Il tribunale di Bari: stop all'assemblea della Pop-Bari

di GIOVANNI LONGO

di MASSIMILIANO SCAGLIARINI

BARI - La trasformazione in società per azioni della Banca Popolare di Bari, stanti i dubbi di costituzionalità sulla legge voluta dal governo Renzi, lede il “diritto alla libera e consapevole determinazione del voto che è alla base di tutti i diritti che scaturiscono dalla partecipazione sociale” e potrebbe danneggiare fortemente chi intende esprimere un voto contrario. Per questo, ieri, il Tribunale di Bari ha accolto il ricorso di urgenza presentato da tre soci della Bpb, impedendo – a tempo indeterminato - l’effettuazione dell’assemblea che il 27 dicembre avrebbe dovuto sancire il cambio di forma societaria.

Il provvedimento, emesso dal giudice Pino Rana su richiesta di tre soci (con gli avvocati Pino Pepe di Bari, Massimiliano Valcada e il professor Fausto Capelli di Milano) supera per certi versi l’incertezza emersa dopo la decisione del Consiglio di Stato, che il 2 dicembre ha bocciato parte del regolamento di attuazione di Bankitalia (il divieto per i soci cooperativi di costituire una holding che controlla un’azienda bancaria) e sollevato questione di legittimità costituzionale per le limitazioni imposte al diritto di recesso ai soci dissenzienti. Mentre il rinvio deciso da Bpb a inizio mese, dopo la decisione dei giudizi amministrativi, aveva carattere tecnico in attesa di capire l’evoluzione degli scenari (il Consiglio di Stato tornerà a riunirsi il 12 gennaio, il governo aveva promesso un provvedimento che finora non c’è stato), la decisione del Tribunale di Bari mette d’accordo tutti: fino a quando l’ordinanza emessa ieri non sarà revocata, Popolare di Bari non potrà deliberare in assemblea sulla trasformazione.

Al termine dell’udienza cautelare di ieri il giudice Rana ha accolto in pieno la prospettazione offerta dall’avvocato Pepe, ritenendo sussistenti sia il “fumus” che il “periculum in mora”. Il Tribunale, valorizzando il sospetto di incostituzionalità delle norme sul rimborso dei soci che si oppongono alla trasformazione, richiama l’ordinanza dei giudici di Palazzo Spada ricordando che si finirebbe “per creare una irragionevole situazione di conflitto di interesse, nella quale il debitore (la banca, ndr) è paradossalmente fatto arbitro delle sorti del diritto al rimborso della quota vantato dal socio creditore”. Da questo, secondo il giudice barese, deriva “l’impossibilità, per i soci delle banche popolari che non hanno ancora deliberato la trasformazione in società per azioni, di esprimere una compiuta volontà negoziale in relazione al voto assembleare”. Anche perché l’eventuale trasformazione societaria fatta in base a norme incostituzionali creerebbe una “possibile, imminente e grave lesione” dei diritti patrimoniali dei soci e dunque, per estensione, della stessa banca: il socio verrebbe “espropriato senza indennizzo” e, perdendo la possibilità del voto capitario (nelle cooperative “uno vale uno”), ci sarebbe anche “una sostanziale trasformazione delle modalità di partecipazione alla società”. Banca Popolare, va detto, non si è costituita nel giudizio, confermando evidentemente che condivide il timore dei tre soci ricorrenti. Ieri il cda della Popolare di Bari ha deliberato la revoca dell’assemblea dei soci in programma il 26 e 27 dicembre per la trasformazione in Spa. «Tale decisione - si legge in un comunicato - è conseguenza dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali sul tema ed è assunta in considerazione degli attesi sviluppi normativi e giudiziali che possono concretamente incidere sui temi e sui modi della trasformazione»

La questione è, come noto, anche all’attenzione del governo Gentiloni, anche se nel decreto che salva Mps non è stato inserito lo slittamento alla primavera del termine per la trasformazione in spa.