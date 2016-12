La luce di Betlemme sui presepi del Salento

di Giuseppe Albahari

«Gloria in excelsis Deo». È il messaggio che lega i diversi presepi «pubblici»: grotte e pastori, cartapesta e polistirolo, artistici e viventi, tutto è accumunato dalla centralità della nascita del Bambinello. Sono tantissimi e se ne propongono alcuni tra i più originali che si aggiungono a quelli già «visitati» da «La Gazzetta del Mezzogiorno», come il «Presepe industriale» nella distilleria De Giorgi a San Cesario ed i numerosi presepi dei paesi del Capo di Leuca. Ricordiamo gli itinerari de «La città dei presepi» che, dal 26 dicembre all’8 gennaio, favorisce le visite con bus gratuiti. Prenotazioni: castello di Carlo V a Lecce, tel. 0832246517 (www.cittadeipresepisalento.it e www. comune.lecce.it).

LECCE Stasera alle 18.30 sarà inaugurato il presepe allestito nell’anfiteatro romano, presenti l’arcivescovo monsignor Domenico D’Ambrosio, il sindaco Paolo Perrone e gli assessori Luigi Coclite e Andrea Guido. Fra i momenti di festa cittadina, c’è quello della comunità parrocchiale di Santa Rosa che ha promosso «Natale sotto i portici» per raccordare tradizione a solidarietà. È pro-Lilt il presepe di vetro realizzato da Luigi Fedele ed esposto nella «Tipografia del commercio».

ALLISTE Il presepe vivente allestito sulla collina della serra vive anche dopo l’8 gennaio quando non ci saranno più i piccoli chioschi che ospitano gli artigiani della tradizione locale, grazie alla presenza di statue bianche a grandezza naturale posizionate tra olivi, sentieri e muretti a secco.

CASTRO Da nove anni si trasforma, a Santo Stefano, in borgo medioevale, grazie a «Natale in contea», che fa incrociare nelle stradine cantastorie, danzatrici, dame, sbandieratori, soldati, nobili e cavalieri, mentre le taverne aprono le porte a degustazioni di cibi tradizionali e bevande.

DISO Ben 150 «pupi» alti 60 centimetri popolano il grande presepe, esteso oltre 150 metri quadrati, allestito nell’ex-manifattura tabacchi, tra giochi d’acqua e di luce. Oltre venti, invece, i presepi artistici in miniatura per la mostra nella sede della Pro loco «Acquaviva» di via Roma a Marittima.

GALATONE La masseria «Te li tre petre» sulla provinciale per Santa Maria al Bagno ospita il presepe vivente, fra spiritualità e tradizione, rievocazioni di mestieri e fragranze di pane da degustare.

GALLIPOLI Oltre ai «Presepi in grotta» nel frantoio ipogeo di palazzo Briganti e alla «Betlemme» nel locale su via De Pace, sono da visitare il presepe vivente in via Pasolini, alla periferia del quartiere San Gabriele dell’Addolorata, dove l’associazione Syparion propone ambienti di Terra Santa e sapori della tradizione locale, nonché i presepi allestiti nella chiese di Santa Maria della Purità, Angeli, Carmine, San Luigi, Santi Medici, San Francesco d’Assisi e Immacolata. Nel castello sono esposti i presepi di ceramica propri della tradizione di Grottaglie.

MARTANO Il centro storico ospita un presepe vivente che tra antiche case e palazzi farà conoscere gli antichi mestieri, scoprire locande, degustare prodotti tipici. Il percorso parte dalla chiesa del Rosario e si conclude alla grotta della natività accanto alla chiesa matrice.

NARDÒ Una cinquantina di presepi in miniatura, che partecipano al concorso indetto dal Centro turistico giovanile Osanna, saranno da oggi in mostra nel chiostro di Sant’Antonio. A Santo Stefano, l’appuntamento è nella marina di Santa Caterina: intorno alle 18 una stella cometa sorgerà dal mare e sarà poi issata sulla capanna del presepe vivente. Da segnalare ai filatelici l’annullo di Poste Italiane sulla cartolina raffigurante una veduta di Santa Caterina.

NOVOLI Si rinnova la più che trentennale tradizione del «Presepe in movimento», un microcosmo di luci, colori, rumori, suoni e gesti animati attorno alla grotta di Betlemme. Il presepe, realizzato da Raffaele Vetrugno e dal figlio Massimiliano, è allestito negli spazi della pinacoteca comunale in via Lecce e rappresenta un gioiello di precisione artistica e meccanica che si sviluppa su di un fronte di 18 metri.

ORTELLE Il presepe vivente ritorna nella settecentesca cornice di palazzo Rizzelli e ne occupa i tre livelli con scenografie operose di giovani in costume d’epoca. A Vignacastrisi è il cuore del paese ad essere trasformato in un presepe animato da oltre 300 persone che popolano una decina di scene illuminate dalle fiaccole.

Otranto Nell’ambito dell’Alba dei Popoli, rassegna del Comune, «Natività subacquea» con gruppo di subacquei che oggi alle 17 si immergerà nelle acque del porto per portare in processione la statuetta del Bambinello nella Grotta della Natività. L’iniziativa è a cura della Sezione della Lega Navale

SPECCHIA Il presente vivente nel borgo sarà inaugurato domani alle 17 alla presenza di monsignor Vito Angiuli, Vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca. Circa 200 figuranti animeranno una quarantina di scene lungo un percorso che parte da piazza Sant’Oronzo e culmina nella stalla accolta nell’atrio di palazzo Risolo. Non manca l’accampamento dei centurioni romani dell’associazione «Legio II Augusta» di Lizzanello, che alle 19.30 di ciascun giorno simuleranno un combattimento.

TAURISANO Anche questo centro storico mette in mostra la bellezza delle sue case a corte e di luoghi talvolta sconosciuti agli stessi residenti. Il valore aggiunta di questa decima realizzazione è rappresentato dall’installazione che propone ai visitatori le immagini delle pregresse edizioni.

TRICASE Da 37 anni, il presepe vivente è allestito nello scenario naturale della collina di «Monte Orco» un lungo un itinerario illuminato da 35mila lampadine che congiunge la porta di Betlemme con la grotta della Natività lungo un itinerario di scrupolose ambientazioni storiche.

VASTE Nell’antico borgo messapico di Poggiardo, le scene della Natività saranno animate lungo le viuzze del centro storico di «Porta Terra», alle spalle del museo archeologico di piazza Dante. Per le manifestazioni collaterali, ricordiamo il «Villaggio di Babbo Natale» allestito nel Teatro Illiria.

Eventi A Gallipoli la Galleria dei Due Mari ospita il «Villaggio di Babbo Natale. Domani alle 18, a Leuca, spettacolo su lungomare con «Black soul trio».