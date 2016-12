Allarme cinghiali sulle strade servono interventi urgenti

di Rosalba Matarrese

Minervino - Tiene banco l’emergenza cinghiali sulla Murgia e nei comuni di Minervino e Spinazzola. Dopo l’incidente che poteva avere conseguenze più gravi e che ha visto un bus di linea della Stp impattare due grossi cinghiali sulla provinciale 3, riflettori accesi su un problema mai del tutto risolto: quello della presenza di cinghiali nel territorio. Gli unghialoidi che popolano il parco dell’Alta Murgia sono animali abbastanza aggressivi, causano danni alle colture, minacciano le aziende agricole, si spingono sino ai centri abitati, preoccupano chi si avventura a piedi o per cercare funghi o semplicemente per fare jogging e passeggiate, oltre a minacciare la sicurezza degli automobilisti che percorrono le strade extraurbane.

Il coordinatore del Nuovo Psi, Alfonso Tricarico che lancia un appello alla Provincia Bat sulla sicurezza della ex R6 (oggi Sp 3): «Alla luce di quanto avvenuto due giorni fa sul tratto di strada – incalza Tricarico - sono necessari interventi immediati e tempestivi. Oramai diversi anni, le reti di protezione in ferro sono sparite e nessun intervento di ripristino è mai stato messo in atto. Si tratta di una carenza che ha fatto in modo che, qualche giorno fa, i due animali abbiano potuto avvicinarsi e scorrazzare liberamente sino ad immettersi in una delle strade più trafficate del nostro territorio. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma quanto dovremo aspettare per risolvere la situazione?».

Tricarico, rincara la dose, puntando l’indice pure sull’assenza di illuminazione pubblica sul tratto della provinciale. Conclusione: «La messa in sicurezza della R6, dovrebbe prevedere anche l’installazione di una serie di pali per l’illuminazione pubblica».