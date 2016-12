L'agricoltura pugliese falcidiata dalle calamità

di Marco Mangano

BARI - Nonostante tutto, sarebbe potuto andare peggio nel 2016. A sottolinearlo, da Bari, è la Coldiretti di Puglia nella consueta conferenza stampa di fine anno, in cui «approva» il bilancio dell’annata.

Le calamità hanno assestato colpi violentissimi alle colture «portanti» della regione, tanto da causare un marcato calo (4,62% rispetto al 2015) della produzione lorda vendibile. Il miracolo lo hanno compiuto i lavoratori esperti, che hanno limitato i danni. Concetto questo sottolineato dal presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele: «Grazie alla grande professionalità, la produzione lorda vendibile stimata si è attestata comunque su 2,9 miliardi di euro». L’analisi si sposta poi sui settori: «Disastrosa l’annata - afferma - per l’uva da tavola che ha perso 143 milioni di euro per le calamità che, in alcune aree, hanno distrutto oltre il 60% del prodotto. Per le olive le cose non sono andate meglio: il settore ha subito il crollo di 5.600.600 quintali». Un dato quest’ultimo sul quale il numero uno della Coldiretti regionale, si sofferma, illustrandone le conseguenze: «Ciò - afferma - ha innescato la caccia all’olio extravergine di oliva pugliese, merce rara e preziosa nella campagna 2016-2017 per effetto del crollo del 40% della nuova produzione. I prezzi alla Borsa Merci di Bari, la più rappresentativa a livello nazionale, sono in significativo aumento: un balzo del 54% dai 3,70 euro al chilo della scorsa campagna ai 5,90 euro dell’attuale. La penuria del prodotto pugliese fa crescere anche i rischi di frode ed inganni in una situazione in cui, a livello nazionale, c’è più olio spagnolo che italiano nelle bottiglie. In 2 casi su 3, infatti, queste contengono prodotto straniero proveniente per oltre il 60% dalla Spagna, per il 25% dalla Grecia, ma per quasi il 10% da un Paese extracomunitario come la Tunisia. Buona performance del vino - aggiunge Cantele - che ha confermato le previsioni di crescita della produzione del 10-15% rispetto allo scorso anno, dei legumi e del latte per effetto del decreto che impone l’indicazione di origine del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari». I numeri regionali, nonostante l’accanimento di Giove Pluvio, restano da record rispetto ai quantitativi nazionali: uva da tavola 68%, pomodori 35%, ciliegie 30%, mandorle 35%, olive 35%, grano duro 21%, carciofi 31%, mandorle 30% e uva da vino 14%. «Ringraziamo il governatore Michele Emiliano per il sostegno che ci ha sempre garantito nel corso dell’anno - continua Cantele - e auspichiamo che segua con altrettanta sensibilità le questioni ancora aperte, quali il disegno di legge sull’uso dei prodotti agricoli regionali nelle mense pubbliche, sui consorzi di bonifica, contro la fauna selvatica, sull’agricoltura sociale e contro il consumo del suolo».

Tocca poi ad Angelo Corsetti, direttore di Coldiretti Puglia - compiere una delle analisi più dolorose: quella del grano duro, coltura che calpesta la dignità dei produttori regionali (il prezzo registra da anni una caduta verticale, fino a rendere antieconomico il settore). «Ci aspettiamo grandi novità di mercato anche dal decreto per l’indicazione obbligatoria dell’origine del grano usato per produrre pasta made in Italy - dichiara - perché oggi sono eccessivi i quantitativi di cereale importato che, in un anno, hanno fatto crollare del 43% le quotazioni del prodotto destinato alla pasta. Un crack senza precedenti con i compensi degli agricoltori tornati ai livelli di 30 anni fa. Gli accordi di filiera che si stanno proponendo in queste settimane - dice ancora Corsetti - sono le prime risposte utili a rafforzare la qualità delle produzioni, elemento sostanziale che sulla carta porterà alla riduzione delle importazioni».

La Coldiretti non manca di mettere sotto la lente il gravissimo problema della criminalità che spadroneggia nei campi. «Abbiamo chiesto l’intervento dell’Esercito nelle aree rurali», ricorda il direttore regionale della confederazione, che snocciola alcune cifre: «I furti di olive, mandorle, rame e mezzi agricoli, fenomeni estorsivi quali il taglio dei ceppi di uva, sono stati all’ordine del giorno anche nel 2016. Il fronte dell’illegalità è sempre più ampio e riguarda la proprietà fondiaria, le infrastrutture di servizio all’attività agricola e, non da ultime, le produzioni agricole e agroalimentari. I reati contro il patrimonio e cioè furto di mezzi agricoli (15%), abigeato (11%), furto di prodotti agricoli (13%), racket (9%), usura, danneggiamento, pascolo abusivo, estorsione, rappresentano la “porta di ingresso principale” della malavita organizzata e spicciola per “accedere” alla vita dell’imprenditore e alla regolare conduzione aziendale». Il 2016 - viene più volte sottolineato in conferenza stampa - è stato l’anno delle battaglie di Coldiretti Puglia per tutelare il patrimonio del made in Italy agroalimentare e bloccare lo scippo di identità e di valore che il nostro territorio ogni giorno subisce ad opera dei famigerati agropirati nazionali e internazionali. Veniamo al valore delle principali filiere agroalimentari regionali: 542 milioni di euro per la pasta e i prodotti da forno, 576 per l’olearia.