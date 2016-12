La rottamazione delle tasse automobilistiche interessa diverse centinaia di migliaia di posizioni. Ma si tratta di situazioni molto risalenti nel tempo: potrà avvalersi della possibilità di pagare senza sanzioni, interessi nè spese di notifica soltanto chi ha subito una iscrizione a ruolo negli anni dal 2005 al 2016. Significa che la rottamazione riguarda solo i bolli auto non pagati dal 1999 al 2010.

In Puglia ci sono circa 3 milioni di veicoli soggetti all'imposta di bollo. La Regione (l'attività è affidata al responsabile del procedimento Angelo Disanto) ogni anno effettua circa 450-500mila accertamenti, di cui circa il 60% si tramutano poi in iscrizioni a ruolo: per il 1999, per esempio, le iscrizioni a ruolo sono state circa 190.000, ma per gli anni successivi il dato è in costante crescita.

Le notizie sull'approvazione del provvedimento in questi giorni stanno causando richieste continue agli uffici della Regione e dell'Aci, proprio perché qualcuno ha ipotizzato di non pagare anche il bollo dell'anno in corso. Ma la rottamazione riguarda solo ed esclusivamente, è bene ripeterlo, le posizioni che sono già state trasmesse a Equitalia per la riscossione coattiva. Significa che la norma approvata con il bilancio consentirà di interrompere tutte le procedure connesse, comprese le iscrizioni ipotecarie e i fermi amministrativi: basterà effettuare il pagamento entro il 2017, con le modalità che saranno definite dall giunta regionale in un apposito regolamento.

Chi invece non ha pagato il bollo negli anni successivi al 2010, cioè per gli anni dal 2011 in poi, non può avvalersi della definizione agevolata proprio perché non c'è stata ancora l'iscrizione a ruolo. E dunque deve pagare l'intera somma richiesta dalla Regione, comprese le sanzioni e gli interessi di mora calcolati al giorno del versamento. In alternativa gli interessati possono sperare che tra qualche tempo venga approvato un nuovo condono. m.s.