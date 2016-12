Regione Puglia, dopo l'ok scoppia la lite sui vitalizi

Michele Emiliano e il consiglio regionale bocciano i tre emendamenti di Antonella Laricchia (M5S) per la riduzione delle indennità da 7.000 a 5.000 euro, l’obbligo di rendicontazione delle spese e l’abolizione dei vitalizi. E i Cinque Stelle insorgono, accusando il fatto che «la politica vota ancora una volta per tenersi stretta i privilegi».

La querelle è l’ultima in ordine di tempo sulla manovra «monstre» approvata in notturna dal consiglio regionale: una pioggia di emendamenti per una miriade di micro-interventi nei territori, a fronte delle misure principali (dai consrozi di bonifica ai traporti) già previste nel programma originario della giunta. Secondo Laricchia, l’abolizione dei vitalizi permetterebbe ai pugliesi di risparmiare circa 10 milioni di euro all’anno ricalcolando il “privilegio” degli ex consiglieri secondo il metodo contributivo come qualsiasi cittadino.

«Emiliano continua a mentire: in un tweet o davanti ad una telecamera nazionale si dichiara a favore dell'abolizione dei vitalizi e per il loro ricalcolo con il metodo contributivo. Ma quando il Movimento 5 Stelle gli dà, per l’ennesima volta, la possibilità di tradurre in fatti le sue parole, vota contro e affossa l'emendamento».

La replica non arriva dal governatore, ma dal capogruppo del Pd Michele Mazzarano: «Il consiglio regionale pugliese ha già abolito il vitalizio. Lo hanno fatto consiglieri regionali come me che nel 2012, votando contro i propri interessi, approvarono la legge regionale 34/2012 sulla riduzione dei costi della politica. Quella legge, che il Movimento 5 Stelle fa finta di non conoscere ha abrogato l’istituto del vitalizio, cancellato l’indennità di fine mandato, ridotto di un terzo l’indennità mensile e praticamente azzerato le spese ai gruppi consiliari. Ora il M5S ci chiede di eliminare il vitalizio per i consiglieri che c’erano prima di noi. Le obiezioni giurisprudenziali in materia sono enormi. Io rivendico quello che ho fatto e non mi arrogo il diritto di decidere per altri. Quelli prima di noi hanno ritenuto di non doverlo fare; quelli dopo di noi, soprattutto il M5S, hanno invece la smania di voler apparire i migliori di tutti, a cose fatte».

«Mazzarano vuole ingannare ancora una volta i pugliesi - contrattacca Laricchia - giocando con le parole di un titolo che però non smentisce i numeri. I vitalizi degli ex consiglieri che costano ancora oggi 15 milioni di euro all’anno non sono stati aboliti. Per chi era consigliere fino alla scorsa legislatura, rimane il vecchio vitalizio, l'antico privilegio degli 8000 euro all'anno per dieci anni di lavoro. Sono stati invece solo ridotti e neanche sufficientemente a rendere le pensioni dei consiglieri pari a quello dei cittadini normali, i vitalizi dei consiglieri da questa legislatura in poi. Per questo il consiglio regionale continua a spendere 15 milioni di euro all'anno, perchè nessuno fino ad ora ha mai presentato una proposta di legge come la nostra che riporta equità tra le pensioni dei politici e quelli dei cittadini».

Vitalizi a parte, prevale la soddisfazione bipartisan per le misure approvate. «Il consiglio regionale ha dato prova di maturità e compostezza», dice il presidente dell’assise Mario Loizzo. «Niente tasse e provvedimenti di sostegno a diverse necessità. È questo il bilancio per il 2017» spiega il presidente della commissione Bilancio, Fabiano Amati (Pd). «Giudizio complessivo positivo» anche da parte di Sinistra Italiana (Mino Borraccino). «Abbiamo assicurato tre interventi concreti mettendo a disposizione delle risorse mirate al sostegno delle categorie più deboli e al pronto intervento», evidenziano i consiglieri della Puglia con Emiliano.

«Il nostro grido d’allarme è stato raccolto almeno in qualche caso», evidenzia Erio Congedo dei Cor, mentre da Forza Italia Giandiego Gatta e Domenico Damascelli valorizzano l’ok ai loro emendamenti. «Interventi concreti a favore dei cittadini meno fortunati e nessun aumento di tasse. Con un'attenzione particolare - sottolinea Peppino Longo, vicepresidente del Consiglio . a temi che stanno particolarmente a cuore ai pugliesi, quali la sanità, la tutela dell'ambiente e la mobilità». «È mancata una visione d’insieme - tuona invece Giannicola De Leonardis (Ap) - sacrificata sull’altare di una dispersione di mance e mancette imbarazzante, tra ben 47 articoli e decine e decine di emendamenti che hanno prodotto una sorta di tiro alla fune per accontentare – con i soldi dei pugliesi - un territorio rispetto a un altro».