di Antonio Portolano

La cassa integrazione straordinaria può essere concessa anche ai lavoratori delle partecipate. Si apre uno spiraglio nella delicata vertenza dei dipendenti della società in house della Provincia «Santa Teresa». È quanto emerge a latere del doppio incontro svoltosi ieri in Regione a Bari. «La regole sulla cassa integrazione - spiega il leader del Cobas Bobo Aprile di ritorno da Bari - sono state riviste dal Governo e recepite subito dalla Regione. Quindi la cassa integrazione può essere concessa fino a 12 mesi». Nel doppio incontro di ieri è stato sottoscritto un protocollo d’intesa - tra gli altri dal Governatore Michele Emiliano e dal presidente della Provincia Maurizio Bruno - per una verifica della situazione della Santa Teresa per riuscire a traguardare questo obiettivo insieme con altre strade.

«La richiesta di cassa integrazione - prosegue Aprile - dovrà essere tuttavia subordinata alla presentazione di un piano industriale finalizzato al rientro a lavoro di tutti i dipendenti della società altrimenti non troverebbe giustificazione. Abbiamo chiesto contestualmente anche di lavorare allo sblocco di altre risorse provenienti dal fondo caccia e pesca e di percorrere altre strade come quella relativa alla presa in carico della Cittadella della ricerca che potrebbe contribuire a dare una prospettiva ai lavoratori». Al tavolo, tra gli altri era presente anche il prefetto Annunziato Vardè che ha seguito con estrema determinazione tutta l’evoluzione della vertenza. Mentre salta l’incontro programmato per oggi sulla possibilità di acquisizione della Cittadella da parte della Regione, è certo che ci sarà l’incontro col governo. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Emiliano che ha parlato della data del 29 dicembre per l’incontro col Premier Claudio Gentiloni.