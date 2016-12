Monica Arcadio

La storia è sempre la stessa e si ripete. Purtroppo. Lei e lui si lasciano. Lui non si rassegna alla fine della loro storia e comincia a perseguitare la ex. La polizia ha scoperto un altro caso di stalking, a Taranto. Un uomo, 50enne tarantino, è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento restrittivo del tribunale. La vicenda è venuta a galla dopo la denuncia presentata dalla stessa vittima, stanza ed esasperata dalle continue vessazioni del suomex compagno, andate avanti per circa un anno, cioè da quando la coppia ha rotto la relazione. Una rottura che all’uomo non è andata giù tanto da iniziare a perseguitare la debba, a minacciata pesantemente, a tenerla costantemente d’occhio, monitorando i suoi movimenti, i suoi spostamenti e finanche le sue frequentazioni. Pedinamenti, squilli al telefono nel cuore della notte, citofono te, messaggi offensivi su whatsapp e sui social. Non solo. Lo stalker aveva persino scritto frasi oltraggiose sui muri delle strade nelle vicinanze dell’abitazione della donna. Un atteggiamento che ha messo a dura prova la vittima, ma anche la sua figlia minorenne. Una situazione che aveva compromesso lo stato psicologico di entrambe. Una storia andata avanti per un anno. La donna non c’è l’ha fatta più e si è rivolta alla Polizia. Sono stati gli agenti della sezione dei reati contro i minori e i reati sessuali della Squadra Mobile di Taranto a indagare e a fare piena luce sulla vicenda insieme al magistrato inquirente fino a ottenere l’arresto del 50enne. Per lui il giudice ha disposto gli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Un sospiro di sollievo per la vittima e sua figlia che adesso, finalmente, dopo tanto tempo potranno tornare alla vita normale. Il coraggio della denuncia e le indagini degli inquirenti hanno permesso di incastrare lo stalker e di evitare, probabilmente, conseguenze ben peggiori in questa vicenda che è simile a tante altre. Storie in cui le donne sono sempre più vittime di violenza fisica e psicologica.