Studentessa «impiccata» nel sottopassaggio: è giallo

di Cosimo De Gioia

TERLIZZI - Un completo elegante di colore nero, una mantellina di pelliccia sulle spalle anch’essa nera abbottonata sul petto, le scarpe rosse col tacco, lo smalto sulle unghie, i capelli color rame sugli occhi lividi. Un cavetto caricabatterie attorcigliato due volte sul collo. Così il corpo senza vita di Claudia De Chirico, studentessa di 22 anni, è stato ritrovato ieri mattina all’alba sulle scalinate di servizio del sottopasso di via Mazzini, a Terlizzi.

La ragazza era accasciata a terra, il cavo legato alla ringhiera e al passamano delle scale. I passanti che l’hanno trovata poco dopo le cinque l’hanno scambiata per un manichino. Era già morta, forse impiccata, certamente deceduta per soffocamento. I due agenti della vigilanza privata Apulia che sono accorsi per primi hanno anche provato a praticarle il massaggio cardiaco ma non c’è stato nulla fare. Troppo tardi.

Toccherà ora all’autopsia disposta dal magistrato della procura di Trani Simona Merra stabilire se si sia trattato davvero di un suicidio. Resta questa, infatti, l’ipotesi più probabile dal momento che, secondo le testimonianze di alcuni amici, la ragazza avrebbe già in passato tentato di togliersi la vita. Ma ci sono anche particolari dai contorni incerti: la breve altezza della ringhiera, la posizione accasciata in cui è stato trovato il cadavere, il doppio giro di cavo al collo, dettagli che non hanno convinto del tutto né i carabinieri né il medico legale.

Ieri, per tutta la mattina, i militari della compagnia di Molfetta insieme agli esperti della Sezione investigazioni scientifiche dell'Arma e al medico legale hanno effettuato i rilievi tecnici per accertare le cause della morte. Presente sul posto anche il sostituto Simona Marra che nel pomeriggio ha tenuto un vertice con gli inquirenti nella tenenza di Terlizzi per fare il punto della situazione. In serata, si è svolta un’altra verifica sul luogo del ritrovamento da parte di alcuni carabinieri in borghese.

Gli inquirenti hanno ascoltato parenti e amici della ragazza nel tentativo di ricostruire ora per ora le ultime ore di vita della giovane.

Ciò che è emerge è la storia di una ragazza descritta come risoluta, che amava lavorare, che spesso si trovava dietro il bancone di un bar a servire i clienti. Una storia che mescola stati d’animo angosciati a voci di paese, come quella secondo cui la giovane avesse scoperto da poco di essere incinta.

Una storia di amore e turbamenti come tante altre; la storia di una ragazza che a ventidue anni era andata a vivere col fidanzato lasciando la casa dei genitori. Anche il giovane è stato sentito ieri pomeriggio dagli investigatori e dal magistrato come persona informata sui fatti. Proprio con lui, la sera prima, Claudia aveva preso parte ad un matrimonio ad Andria. Per questo indossava un abito elegante. Eppure, per qualche ragione ancora oscura, per lei non è stato un giorno di festa.