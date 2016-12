Newspapergame è l'anno dei record

Enrica D’Acciò

Bari - Già in marcia i giornalisti di domani, con la sedicesima edizione di «Newspapergame», l’iniziativa che «La Gazzetta del Mezzogiorno» riserva a tutte le scuole di Puglia e Basilicata: un gioco, una competizione a premi ma soprattutto un’occasione per imparare a conoscere da vicino il mondo dell’informazione, diventando, così, lettori più consapevoli e, perché no? imparando un mestiere per il domani.

All’edizione di quest’anno hanno aderito 240 scuole pugliesi e lucane, una cifra importante e in crescita rispetto al record già segnato lo scorso anno, quando parteciparono all’iniziativa 210 scuole, con 1.500 docenti e più di 25 mila ragazzi delle sei province di Puglia e delle due della Basilicata. Come per gli anni passati, ogni scuola, accompagnata da un tutor, potrà realizzare una pagina della «Gazzetta», scegliendo in autonomia gli argomenti da trattare, le foto da pubblicare, i titoli con cui conquistare i proprio lettori. Il lavoro dunque è affidato per intero agli studenti che, riuniti in redazione, lavorano alla selezione delle notizie e alla scrittura.

Gli articoli, firmati dagli studenti, verranno pubblicati su «La Gazzetta del Mezzogiorno», giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Ad oggi, a due mesi dall’inizio dell’edizione 2016 di «Newspapergame» sono state già pubblicate 26 pagine a firma delle scuole delle province di Puglia e Basilicata.

Ma «Newspapergame» non è solo cartaceo. Da gennaio, sul sito della «Gazzetta», sarà attivata la sezione blog che permetterà a tutti gli studenti di continuare ad esprimere la loro passione giornalistica, pubblicando articoli, foto e video a tema: alimentazione, immigrazione, sport, comunicazione, tecnologia e trasporti sono solo alcuni degli argomenti con cui i ragazzi potranno misurarsi. Tutto il materiale prodotto sarà sottoposto alla giuria di giornalisti della «Gazzetta» e dei «mi piace» dei lettori del we,b e concorrerà all’attribuzione dei premi. La gran festa finale di chiusura, con l’incoronazione dei migliori giovani giornalisti, è in programma alla fine dell’anno scolastico: saranno premiate le pagine più belle, una per ogni provincia, e un articolo per ognuna delle sezioni blog attive.

Un ruolo importantissimo nella riuscita di «Newspapergame» è affidato agli sponsor. Hanno già assicurato la loro partecipazione l’Inail, Direzione regionale Puglia, le Ferrovie Appulo lucane, la Bcc Banca di Credito Cooperativo di Bari, la Lum (Libera Università Jean Monnet) di Casamassima, la cooperativa Auxilium e la Coop Alleanza 3.0 che porteranno nelle scuole iniziative di formazione e sensibilizzazione, rafforzando così il loro radicamento sul territorio.