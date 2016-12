RIMINI - Il traffico ferroviario sulla linea Adriatica è stato interrotto alle 20 tra Riccione e Cattolica, nel Riminese, per un probabile investimento. A dare l’allarme è stato, attorno alle 19, il macchinista di un Frecciabianca Milano-Bari, che ha avvertito un urto; dopo un primo controllo, che non aveva evidenziato anomalie, il treno si è fermato alla stazione di Cattolica, e qui sono state notate tracce ematiche sulla motrice. La circolazione dei convogli, da subito fortemente rallentata, è stata quindi sospesa per permettere l'intervento della Polfer e dei tecnici delle Ferrovie su quel tratto. I treni in transito sono stati fermati in altre stazioni, accumulando ritardi.