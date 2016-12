BARI - Il Consiglio regionale della Puglia completerà in nottata l’esame dei disegni di legge relativi al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019, dopo aver già approvato in apertura di seduta il Documento di economia e di finanza regionale (Defr) 2017. La manovra in discussione, al netto della sanità e dei fondi comunitari, si aggira su oltre 1 miliardo e 100 milioni di euro. L’Assemblea al momento ha approvato 32 articoli su 47, ma sui lavori pesano 102 emendamenti, presentanti in aggiunta ai 62 già vagliati nella Commissione Bilancio ed in parte confluiti nelle proposte dei provvedimenti finanziari.

A rallentare l’iter anche la sospensione della seduta per mancanza del numero legale e la successiva decisione dei gruppi consiliari di ritirare parte degli emendamenti, soprattutto di natura finanziaria.

Tra i principali stanziamenti già giudicati positivamente dal Consiglio ci sono: 40 milioni di euro per la quota di cofinanziamento dei fondi comunitari; 20 milioni a favore del Servizio sanitario regionale per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’anno 2016; 300mila euro per l’avvio dell’iter per la realizzazione partecipata della legge su Taranto; 100mila euro per l’avvio della gestione del catasto energetico regionale; 2,5 milioni per il Fondo speciale cultura e patrimonio culturale; 25 milioni di euro per le disposizioni in materia di trasporto pubblico; 8 milioni 250mila euro per i progetti presentati dai Comuni all’Agenzia territoriale per il servizio di gestione dei rifiuti entro il 10 dicembre 2016; 4 milioni e 500 mila euro per i progetti presentati dai Comuni sul cui territorio insistono impianti in esercizio di trattamento dei rifiuti.

Da vagliare, oltre al tabulato, restano tra i principali aspetti: le spese di funzionamento connesse alle attività relative alla proposta di decarbonizzazione dell’industria pugliese (300mila); il finanziamento di interventi in materia di bonifiche e irrigazione (15 milioni); le disposizioni tributarie in materia di tassa automobilistica regionale; il contributo per l’acquisto di parrucche da parte di pazienti oncologici; il riconoscimento di debiti fuori bilancio; la lotta ai vitalizi.