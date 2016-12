Il presidente del Bari, Cosmo Giancaspro, ha tracciato il bilancio di sei mesi della sua gestione con una conferenza stampa al San Nicola, a due giorni dalla trasferta di Ascoli. «Con Colantuono abbiamo stabilizzato la situazione sportiva, evitando saliscendi», ha puntualizzato sul piano sportivo.

«In questi sei mesi - ha aggiunto - abbiamo fatto un lavoro costruttivo. Ho commesso errori per la rapidità con cui ho effettuato scelte strategiche. Parlo dell’allenatore esonerato, Stellone: per ben figurare in B, in una piazza da A, c'è bisogno di gente esperta. Stellone ha iniziato con il piede sbagliato. Sabato scorso, invece, abbiamo visto una bella rimonta contro l'Avellino. Il mercato? Interverremo in attacco, a centrocampo e in difesa, dipenderà molto da quello che decideranno Colantuono e Sogliano».

Infine una considerazione sul bilancio della passata gestione Paparesta. «Il bilancio sarà approvato a fine mese, pubblicato a gennaio, e sarà disponibile in Camera di commercio. Abbiamo a che fare con una gestione che ha portato perdite pesanti, notevoli, accumulate in due anni. La ricapitalizzazione che ho effettuato è servita a colmare queste perdite. Ci vorrà un ulteriore aumento di capitale. Abbiamo messo a punto i conti, ma non navighiamo nell’oro. Dobbiamo concentrarci per evitare errori del passato, al fine di pianificare al meglio la prossima stagione» ha puntualizzato Giancaspro, in virtù di possibili nuovi investimenti.