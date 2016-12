BARI - «Sul sindaco di Roma, Virginia Raggi, vedo un accanimento eccessivo da parte dei media e anche da parte della politica, sia interna al suo partito sia esterna": lo ha dichiarato il sindaco di Bari e presidente nazionale dell’Anci, Antonio Decaro, in una intervista su Radionorba con il direttore delle News, Maurizio Angelillo. Lo rende noto l'emittente con un comunicato.

«Un sindaco - ha aggiunto Decaro - firma mille atti e si occupa di tutte le articolazioni della macchina comunale, ma mi sembra eccessivo scaricare su di lui tutte le responsabilità di quel che accade all’interno della macchina comunale».

Commentando i primi mesi di Raggi sindaco, Decaro ha detto: "Magari ci sono stati all’inizio dei problemi legati alla scelta dei collaboratori, degli assessori, ma accanirsi nei confronti di un sindaco per un bilancio che non ha avuto il parere da parte dei revisori dei conti o perché è stato arrestato un suo collaboratore e nel frattempo è stato utilizzato il fratello all’interno della macchina comunale mi sembra un pò eccessivo».

"Se pure ci fosse un’indagine, come mi hanno spiegato gli inquirenti - ha aggiunto Decaro - sarebbe un prelievo di sangue su cui bisogna fare le analisi. Essere sottoposto ad indagini non significa essere colpevoli, dovremmo ristabilire l’ordine delle cose. Oggi l’indagato è considerato colpevole, mentre abbiamo visto che nella maggior parte dei casi c'è magari l'assoluzione».

E SU RENZI: SI RIPROPORRA' ALLE PROSSIME ELEZIONI - «Renzi l’ho sentito l’altro giorno e anche lui sta pensando al fatto di poter stare a casa un pò di tempo come sto facendo in questi giorni io a causa dell’influenza. Io credo che Renzi si riproporrà alle prossime elezioni».

Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, intervenendo in diretta su Radionorba nel programma 'Puntoit' del direttore delle news Maurizio Angelillo e commentando la foto dell’ex premier mentre fa la spesa al supermercato.

«Non credo - ha aggiunto Decaro - che questo governo durerà molto e, indipendentemente da quel che possono pensare i cittadini, alcuni dei quali condividono le scelte di Renzi e altri no, è indubbio che ha dato una spinta a questo Paese. Renzi è riuscito a dare una spinta importante pur non avendo i numeri, ha dovuto fare un governo con un pezzo del centrodestra riuscendo a far approvare delle norme che aspettavamo da tanto tempo».

Alla domanda se il ministro del lavoro Poletti debba dimettersi, Decaro ha risposto: «Poletti non deve dimettersi ma deve occuparsi di più della disoccupazione al Sud, che è una delle ragioni del v