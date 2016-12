Royalty salva-Regione: 67,7 milioni alla Basilicata

di Luigia Ierace

Sotto l’albero di Natale la Basilicata trova le risorse per far partire la social card e il reddito minimo di inserimento. È stato completato l’iter burocratico per il trasferimento alla Regione di 67,7 milioni di euro di royalty che consentono di chiudere le operazioni contabili e dare il via a progetti di sviluppo economico e a misure di coesione sociale. Tutto questo grazie all’arrivo della prima tranche dell’ex Fondo idrocarburi per le produzioni 2013-2014.

È stata una corsa contro il tempo, ma si è riusciti ad arrivare nella serata di ieri alla sigla dell’intesa tra la Regione Basilicata, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il rischio imminente di perenzione dei fondi, le difficoltà di bilancio della Regione, le attese del territorio hanno accelerato tutti gli iter, facendo ricorso anche a un incontro «virtuale» tra le parti. Il presidente della Regione Marcello Pittella e i ministri Carlo Calenda e Pier Carlo Padoan, hanno firmato on line, ieri, l’atto d’intesa per la ripartizione tra 6 progetti di sviluppo economico e 2 progetti di misure di coesione sociale, del Fondo alimentato dal 3% di royalty che le compagnie estrattive versano sul territorio.

Si è proceduto per tranche, assegnando subito alla Regione 67,7 milioni, un po’ meno della metà, dei 142,2 milioni di euro spettanti alla Basilicata, su 161,6 dell’intero fondo nazionale per il biennio 2013-2014, costituito in gran parte dai proventi versati dalle compagnie petrolifere che operano sul territorio lucano.

Chiuso il capitolo della card idrocarburi con benefici diretti ai cittadini (soltanto i residenti, 18enni e patentati), si apre così una nuova strada in cui gli effetti delle attività estrattive ritornano sul territorio con progetti concreti individuati in maniera stringente nell’atto di intesa che ne prevede anche una rendicontazione e un programma con controlli e tempistiche molto rigorose. Non fondi a pioggia, come hanno fortemente insistito i ministri dello Sviluppo economico e dell’Economia e Finanze, ma progetti precisi, ben delineati e, non ultima, la riduzione delle risorse per il mancato rispetto del cronoprogramma o di altre violazioni dell’intesa.

La somma è stata quasi equamente ripartita tra le misure di sviluppo economico e quelle di coesione sociale. Per il sostegno di queste ultime, l’atto di intesa ha destinato la somma di 34 milioni di euro. Il finanziamento della cosiddetta social card, era tra le più attese, in un momento così difficile per la diffusa povertà esistente in Basilicata. Al reddito minimo di inserimento è stato destinato poco meno di quanto previsto per lo sviluppo economico: 30 milioni di euro. L’altra misura prevista è l’istituzione di un Fondo di coesione per i Comuni al di sotto dei 2.500 abitanti, cui sarà destinata la somma di 4 milioni di euro.

Sono sei, invece, i progetti di sviluppo economico previsti nell’intesa, che saranno possibili grazie al finanziamento di 33,7 milioni di euro. In particolare, di questi, 10 milioni di euro per piani di sviluppo industriale attraverso Pacchetti integrati di agevolazioni (Pia); 9 milioni di euro per interventi di risparmio su unità abitative. Si tratta del rifinanziamento delle domande rimaste fuori dal bando regionale; 4,5 milioni di euro destinati al Fondo perla creazione di occupazione stabile; 8 milioni di euro diretti all’avviso per il sostegno di investimenti finalizzati all’adozione di tecnologie abilitanti dell’industria 4.0; 1,2 milioni di euro per finanziare dottorati innovativi con specializzazioni in tecnologie abilitanti industria 4.0; e infine 1 milione di euro per la promozione di mobilità sostenibile verso aree produttive.