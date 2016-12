BARI - «Nel nostro programma di Governo la privatizzazione dell’Acquedotto pugliese è esclusa, non è possibile, non ci sarà mai, almeno fino a quando io sarò Presidente della Regione». Replica così Michele Emiliano, intervenendo oggi nel Consiglio regionale, sulla querelle legata al personale in Acquedotto Pugliese ed alimentata da un’interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle.

I grillini sono tornati a polemizzare con i vertici di Aqp spiegando che si vorrebbe assumere quattro dirigenti ed inquadrare nella pianta organica lo stesso presidente Nicola De Sanctis.

«Stiamo cercando finalmente di uscire dall’epoca in cui il management dell’Acquedotto pugliese aveva - ha replicato Emiliano in Aula - connotazioni politiche e stiamo andando ad una gestione puramente manageriale, che probabilmente ci porterà anche alla fine a risparmiare dei soldi, perché è possibile che alcune figure manageriali, quindi non politiche, che sono in un Consiglio di Amministrazione riassumano anche i poteri di direzione generale».

«Da Presidente dico che l’Acquedotto pugliese non si privatizza. Lo sapete peraltro benissimo che non lo farei mai. Voi lo sapete.

Capisco che andare sui giornali - ha aggiunto Emiliano - è una necessità per l’opposizione». «Farsi strumentalizzare, come già accaduto in molte occasioni da chi ovviamente in quell'azienda probabilmente non gradisce il percorso che si sta realizzando, perché - ha sottolineato Emiliano - è chiaro che la mia esperienza mi permette di leggere persino il nome e cognome dei suggeritori di alcune questioni, è la cosa più sciocca che l’opposizione possa fare: andar dietro ai contro-interessati che si servono dell’opposizione per salvaguardare se stessi».