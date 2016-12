Personale della Polizia di Stato di Barletta, unitamente alla Guardia di Finanza, ha denunciato un 34enne, incensurato, resosi responsabile di detenzione illegale di materiale esplodente, detenzione e porto abusivo di pistola lanciarazzi.

In particolare personale della Squadra amministrativa del locale Commissariato di P.S. e i finanzieri del Gruppo di Barletta, hanno notato un giovane sospetto all’interno di una stazione di servizio su via Foggia e ha immediatamente proceduto al controllo.

All’interno del portabagagli della sua autovettura, una vecchia Lancia Y, sono stati rinvenuti tre petardi artigianali di circa 1.5 kg., una pistola lanciarazzi ed altro materiale esplodente non omologato di cui la vendita è vietata. La perquisizione poi è stata estesa alla sua abitazione e a un box, in uso al 34enne, presso un autoparco in via Minervino; all’interno di questo locale i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato alcuni cartoni, contenenti 200 kg. di materiale esplodente non omologato, detenuto senza la prescritta licenza di P.S., tra cui bombe carta di notevoli dimensioni e sette mortai artigianali indispensabili per la deflagrazione di alcuni ordigni artigianali.