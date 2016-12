Un 48enne è stato arrestato dalla Polizia per aver aggredito una donna anziana cui ha strappato gli orecchini. In manette è finito Vito Antonio Sassanelli, con precedenti di polizia, già detenuto in regime di arresti domiciliari. L'uomo era stato autorizzato dalla magistratura ad uscire dalla propria abitazione dalla 9 alle 12 per motivi personali. Tuttavia, ne ha approfittato per continuare a colpire. Infatti, una pattuglia della Squadra mobile lo ha bloccato subito dopo lo scippo a una donna anziana intenta a gettare un sacchetto della spazzatura: dopo averla avvicinata, l'uomo le ha strappato gli orecchini. Accortosi della presenza dei poliziotti, Sassanelli ha cercato di fuggire tra le auto incolonnate ma è stato inseguito e bloccato dagli agenti che hanno recuperato la refurtiva. La vittima, tuttavia, non è stata identificata perchè si è subito allontanata. L’Autorità Giudiziaria, per fini investigativi ed in considerazione anche che sono stati denunciati negli ultimi giorni analoghi episodi, ha autorizzato la diffusione della foto dell’arrestato. Chiunque dovesse riconoscerlo, può pertanto contattare la Squadra mobile.