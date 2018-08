Ilva, da Avvocatura Stato nessun assist per annullamento gara: parola a Di Maio

Il parere dell’Avvocatura dello Stato sulla procedura di aggiudicazione di Ilva è stato già inviato al Mise ma non sembrerebbe, secondo le prime informazioni, discostarsi di molto da quanto già rilevato dall'Anac. Il contenuto della lettera, quindi, seguirebbe la linea già espressa dal parere dell’Autorità Anticorruzione più di un mese fa che rilevava alcuni vizi ma non andava oltre. Della serie, la palla passa al ministro e al Governo che dovranno eventualmente assumersi la responsabilità per un annullamento della procedura conclusasi un anno e mezzo fa.

Il parere dell'Anac, ricordiamo, aveva spinto il vicepremier e ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio ad avviare lo scorso 24 luglio un procedimento amministrativo per verificare se ci sono i presupposti di annullare la gara. Procedimento che dovrebbe essere ultimato entro 30 giorni, cioè entro il 24 agosto, e di cui il parere dell’Avvocatura sarebbe parte essenziale. Finora dal Mise non è arrivata nessuna ufficializzazione del parere, molti conoscendo la linea di trasparenza del ministro, si attendono che questo sia pubblicato sul sito del ministero come già accaduto con la lettera-parere dell’Anac. Il terribile ferragosto con il crollo dei ponti e i morti di Genova hanno tolto i riflettori al dossier Ilva, ma contemporaneamente aprendo il dibattito sulle nazionalizzazioni e sui guardi delle privatizzazioni, potrebbero rafforzare i fautori di un piano «B" per Ilva con l’ingresso di Cdp ovvero Invitalia in una newco pronta a rilevare il colosso siderurgico, un tempo pubblica sotto l’ombrello dell’Iri e poi privatizzata al gruppo Riva.

L’Ilva è stata infatti il primo caso eclatante in Italia di una privatizzazione andata male. Finita con processi penali e condanne pesanti a carico dei rappresentanti del gruppo Riva, colpevoli di aver continuato a inquinare Taranto e non aver effettuati gli investimenti previsti e necessari a tutela dell’Ambiente e della salute.

In attesa che Di Maio parli, le bocce sembrano ferme. I sindacati aspettano l’uscita ufficiale del parere e una convocazione dal Mise per tornare a trattare. L’ex viceministro e ora senatrice Pd Teresa Bellanova ricorda che fra 35 giorni scade la proroga dell’amministrazione straordinaria e le casse di Ilva saranno vuote e sollecita Conte e Di Maio a «dire qualcosa di sensato». Nel frattempo ribadisce il valore dell’accordo che il governo Gentiloni era riuscito a chiudere con ArcelorMittal e che invece i sindacati rifiutarono. «Quella ipotesi di accordo - ricorda Bellanova - prevedeva da subito 10mila lavoratori assunti da Arcelor Mittal, cui venivano garantiti i diritti economici e normativi acquisiti inclusa l’anzianità di servizio e l’articolo 18».