Minaccia una 12enne in un bar con un coltello, fermato 50enne, quasi linciato dalla folla

Paura per una ragazzina di 12 anni, che ieri sera intorno alle 23.30 è stata aggredita con un coltello da un 50enne in un bar di Mancaversa, località marina di Taviano (Le). Dalla ricostruzione dei fatti sembra che l'uomo abbia seguito la ragazzina, che era insieme a due coetanee, per un po', con fare minaccioso accompagnandosi con frasi sconce. Quando poi la 12enne è entrata nel bar per andare in bagno, sarebbe stata raggiunta dal presunto molestatore, che l'avrebbe messa al muro puntandole un coltello addosso, forse per portarla con sé. La ragazzina ha urlato attirando l'attenzione delle sue amiche e degli avventori del bar, alcuni dei quali hanno cercato di andare contro l'uomo e mettergli le mani addosso. Carabinieri e polizia sono arrivati tempestivamente, insieme ai genitori della piccola, e per placare la folla è stato necessario rinchiudere l'uomo nel bar e far intervenire ulteriori pattuglie. La folla era talmente tanta che è stato necessario interrompere la circolazione delle auto. L'uomo è stato condotto in caserma per essere ascoltato, non con poche difficoltà.