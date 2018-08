Miryam, Claudia e Gianfranco: le tre vite inghiottite dalla piena

Due ballerine e modelle, amiche tra di loro, e un agente penitenziario: tre vite spazzate via dalla piena di un torrente, in una giornata che doveva essere solo di avventura e divertimento, e che si è trasformata in tragedia.

Miryam Mezzolla, classe 1991, era la più giovane di tutte le dieci vittime della tragedia del torrente Raganello. Nata a Torricella (Ta), viveva a Lecce, dove faceva la ballerina e fotomodella. In tutte le foto su Facebook era insieme all'inseparabile amica e collega Claudia Giampietro, classe 1987, e nemmeno la sorte è riuscita a dividerle: Claudia, originaria di Conversano (Ba), era bionda e bellissima. Ballerina, animatrice come Miryam, stava trascorrendo l'estate lavorando nei villaggi della Puglia, girando videoclip, e soprattutto divertendosi, come ci si dovrebbe divertire a 30 anni e poco più.

Oltre alle due ragazze, l'altra vittima pugliese è Gianfranco Fumarola, agente penitenziario di Cisternino (Br), nato a Martina Franca (Ta), che lavorava nel carcere di Taranto. Appassionato di sport, sposato e con tre figli, è morto in ospedale per un trauma al torace e per le gravi ferite riportate. Due dei tre figli dell'uomo, di 11 e 12 anni, si sono salvati grazie a lui, e anche una nipote, che era in gita insieme a loro. La moglie Cinzia, calabrese e maestra d'asilo, e il figlio più piccolo, di 4 anni, avevano deciso di non partecipare all'escursione, che per Gianfranco è stata fatale.

Tre vite distrutte, tre famiglie distrutte, ma per fortuna altrettante hanno potuto tirare un sospiro di sollievo: i tre pugliesi dispersi, di 21, 22 e 23 anni, che non davano loro notizie da ore, si sono salvati accampandosi in una località più in alto rispetto al disastro, Valle d’Impisa, dove i cellulari non hanno campo. A dare notizia del loro ritrovamento è stata un’amica che attraverso Twitter ha informato le forze dell’ordine dicendo «Sono vivi».