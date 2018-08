Strage del torrente Raganello, due pugliesi tra le 10 vittime

Ci sono anche due pugliesi tra le vittime travolte ieri dalla piena del torrente Raganello, in Calabria, mentre stavano facendo un'escursione in una gola nella zona del Pollino. Si tratterebbe di due accompagnatori, un uomo di Conversano (Bari) e di una donna leccese, Myriam Mezzolla, classe 1991, originaria della provincia di Taranto (Torricella) e riconosciuta dal padre. La notizia viene confermata da fonti della Prefettura di Taranto che non ha reso noto ancora le identità delle vittime perchè è in corso un riconoscimento.

Sono stati invece rintracciati, e sono in buone condizioni, tre giovani pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse dopo la piena del torrente Raganello. I tre si erano accampati in località Valle d’Impisa, una località a monte della zona del disastro e dove i cellulari non hanno campo. A dare notizia del loro ritrovamento è stata un’amica che attraverso Twitter ha informato le forze dell’ordine dicendo «sono vivi».

Le prime testimonianze dei soccorritori sono drammatiche. Una bimba di 8 anni, tra le persone tratte in salvo, è stata trovata vicino a un cadavere. "Era semicosciente ma in evidente stato di choc", ha raccontato il dirigente medico dell'elisoccorso regionale Calabria Pasquale Gagliardi, che l'ha soccorsa. "Siamo stati tra i primi ad arrivare e ci siamo subito occupati delle persone ferite", ha raccontato un altro soccorritore, un medico del 118. "Quello che posso dire è che si è trattato di un episodio di inaudita violenza". "Dai racconti dei sopravvissuti, tutti in forte stato di shock, si è subito delineata la gravità di quanto accaduto", ha aggiunto. La piena "è stata un vero e proprio tsunami", ha detto Giacomo Zanfei, vicepresidente del Soccorso alpino Calabria.

La Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando i reati di omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d'atti d'ufficio. Secondo una guida del Parco, due gruppi di escursionisti erano 'nel posto sbagliato al momento sbagliato'.