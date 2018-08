La politica diventa pop in rete: Emiliano e Fitto davanti ai grillini

BARI - La politica digitale in Puglia? Partiti deboli e leader forti e iper-attivi. Il viaggio della Gazzetta tra i profili Facebook dei principali esponenti politici regionali rivela come sia consolidato l’utilizzo dei social network da parte degli esponenti di punta per dialogare direttamente con il popolo o con gli elettori, bypassando ogni forma di intermediazione (dei partiti di riferimento o degli stessi media).

Il campione pugliese è senza dubbio il governatore dem Michele Emiliano, con i suoi 122.590 follower. Il suo profilo è un tripudio pop: ci sono le foto del concerto di Francesco De Gregori a Presicce e il rilancio di un servizio Rai su Nardò, città amministrata dal sindaco destrorso Pippi Mellone. C’è anche tanta politica partecipata: l’affondo contro il Pd in difficoltà dopo il 4 marzo registra 105 condivisioni e 400 «mi piace».

Emiliano condivide le critiche ai dem del direttore de La7, Enrico Mentana: «Di un Pd come quello che abbiamo adesso il Paese non sa che farsene». Brilla anche la stella di Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente nazionale Anci: ha 79.163 follower e ha un grande seguito con video nei quali racconta la città, ma non disdegna di ricordare ai suoi sostenitori che ama anche il borgo di Torre a Mare e gli spaghetti all’assassina. La clip sulla Festa del Mare fa quasi 30mila visualizzazioni, il video della visita al Teatro Margherita 21mila (con 800 commenti), mentre l’assegnazione del titolo sportivo del Bari ne raccoglie 25mila. Numeri che configurano una vera «Decaro-tv» sul web.

Marco Lacarra, deputato e segretario regionale Pd, ha 2.725 follower e riscontri più contenuti: il suo ultimo post sui tutori volontari ha 3 condivisioni e 22 mi piace.

Nel centrodestra la visibilità dei leader pugliesi è meno consistente, con la Lega più social degli alleati e Raffaele Fitto campione per numero di follower. Andrea Caroppo, segretario del Carroccio, ha 12mila sostenitori: la cartolina con Salvini e i risultati della campagna Spiagge sicure e contro i «vu cumprà» ha ottenuto 107 condivisioni e 413 like. Attivo anche il deputato Rossano Sasso, con 4.600 follower:

il video degli applausi per i vicepremier Salvini e Di Maio ai funerali di Genova è stato visto da oltre 4mila persone. Per la web-destra c’è Marcello Gemmato (6.345 sostenitori), deputato di Fdi e segretario regionale dei meloniani: il sopralluogo agostano all’ospedale «Giovanni XXIII» ha ottenuto 1.600 visualizzazioni, 27 condivisioni e 50 «mi piace». Tra personale e politico la pagina di Erio Congedo, consigliere regionale di Fdi: c’è l’annuncio della nuova edizione di Atreju, festa nazionale meloniana, ma anche un tramonto e una premiazione a Guagnano del patron dell’Us Lecce Saverio Sticchi Damiani, per il premio «Terre del Negramaro».

Rallenta sul web Forza Italia: Gino Vitali, senatore e coordinatore regionale ha 4.457 follower. La sua pagina è ferma al 13 agosto con due commenti, di cui uno (senza replica) di un berlusconiano che chiede di evitare inciuci con il Pd. Il deputato azzurro Francesco Paolo Sisto usa molto il profilo personale e il suo ultimo intervento in parlamento (sull’accorpamento Turismo-Agricoltura) ha avuto 650 visualizzazioni. Per Noi con l’Italia, l’eurodeputato Raffaele Fitto ha numeri da top player: 103.155 follower e 50 condivisioni per il messaggio di cordoglio post tragedia di Genova. Il capogruppo regionale Ignazio Zullo? Si difende con 1.720 follower.

Nella sinistra di Pietro Grasso il primato è di Rossella Muroni, deputato eletto nel Salento: ha 7.927 follower mentre il suo pensiero per la scomparsa di Rita Borsellino ha ottenuto ben 446 like. Alla Regione: il vendoliano Mino Borraccino ha 5.119 seguaci e una pagina aggiornatissima, con numerosi attacchi a Emiliano. Meno attiva la pagina di Ernesto Abaterusso, consigliere regionale Mdp-Leu; ha 2.025 sostenitori, ma è ferma come aggiornamenti all’8 agosto.

Nella sinistra radicale è attivissima Eleonora Forenza, eurodeputato di Rifondazione comunista-Potere al Popolo (12.742 follower): attacca costantemente le politiche salviniane sull’immigrazione (l’ultimo post ha 49 condivisioni).

Il M5S ha una vera corazzata web in Puglia: Antonella Laricchia, consigliere regionale, ha 52.316 follower e un seguito rilevante. Il suo attacco al governo regionale sul Psr ha quasi 200 condivisioni e 244 like, il live da Marina di Ginosa 3.262 visualizzazioni. Tra i parlamentari il barese Giuseppe Brescia ha 26.141 follower, la bitontina Francesca Anna Ruggiero 1.231 (solo 8 condivisioni per la sua proposta sull’ordine pubblico a Bitonto); il salentino Iunio Valerio Romano ha 913 follower mentre il murgiano Nunzio Angiola ne ha 2.578 (24 condivisioni per l’intervento su Genova).

Nell’Udc il consigliere regionale Napoleone Cera ha 16.919 follower e una pagina costantemente aggiornata (l’ultimo post contro sulla nazionalizzazione delle Autostrade ha 23 condivisioni). Nessuna traccia invece del segretario regionale del partito di Cesa, Giuseppe Tarantino.