Riparte il bando Pass Laureati, 15 milioni per master in Italia e all'estero

«Parte l’edizione 2018 della misura regionale 'Pass laureati'» che «nel 2017 ha ottenuto un ottimo riscontro con centinaia di giovani pugliesi sostenuti dalla Regione Puglia nei loro percorsi di alta formazione». Lo afferma in una nota il presidente del gruppo consiliare regionale 'Noi a Sinistra per la Puglia', Enzo Colonna.

«Si tratta di una misura - evidenzia - che per questa nuova edizione è stata potenziata e migliorata grazie al lavoro dell’assessore alla Formazione, Sebastiano Leo».

«Il bando - spiega - mira a sostenere il diritto all’alta formazione, facilitando le scelte individuali di soggetti meritevoli attraverso l’erogazione di voucher finalizzati alla frequenza di master universitari post lauream in Italia e all’estero». «In particolare - precisa - è prevista la concessione di voucher formativi a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione al corso formativo, delle spese di trasporto pubblico, vitto, alloggio e polizza fideiussoria sino alla concorrenza dell’importo massimo previsto».

«Le risorse disponibili per l’avviso - prosegue - ammontano complessivamente a 15 milioni di euro», e «l'importo del singolo voucher può arrivare sino ad un massimo di 7.500 euro per percorsi svolti in Italia, e 10mila euro per quelli svolti all’estero».