Ernesto Chevanton regala colazione a Francesco, tifoso leccese disabile picchiato per pochi spiccioli

LECCE - Nel capoluogo lo conoscono tutti: Francesco, bonariamente detto «Checco progressivo», il ragazzo disabile che gironzola in centro ascoltando la musica con le sue inseparabili cuffie. Nessuno si sognerebbe mai di fargli del male, eppure qualche giorno fa qualcuno si è divertito a prenderlo a pugni, per pochi spiccioli, mandandolo in ospedale, fortunatamente solo con qualche graffio e un occhio nero. Un episodio che, tuttavia, lo ha scosso molto, e ha scosso anche i cuori dei cittadini, che si sono movimentati sui social per difendere un ragazzo che non ha mai fatto male a nessuno. La notizia è arrivata anche a Ernesto Javier Chevanton, ex attaccante e colonna portante del Lecce, di cui Francesco è tifosissimo. Chevanton ha pubblicato sul suo profilo Instagram le foto del ragazzo con l'occhio tumefatto, definendolo «un ragazzo d'oro. Lo vedo ogni giorno al bar, molte volte facciamo colazione insieme... sono molto nervoso». Il bomber giallorosso, tuttavia, ha deciso di fare di più, e questa mattina ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme a Francesco, «grande amico mio», seduti insieme al bar a fare colazione. Cornetti, cappuccino ed espressino, ma soprattutto il sorriso tornato sul volto di «Checco», cappellino e occhiali da sole. L'occhio va già molto meglio: il brutto episodio sembra davvero dimenticato.