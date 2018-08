Bus Lecce-Milano coinvolto in tamponamento a catena in Abruzzo

Un bus della linea Marino, partito questa mattina alle 5.40 da Lecce, che ha fatto tappa alle 8.10 a Bari, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 11.40 in autostrada, sulla A14, a Vasto (Ch), in direzione nord. Quattro auto, probabilmente per un sorpasso azzardato, hanno tamponato, e il bus è finito addosso all'ultima. Il parabrezza è andato in frantumi, ma i passeggeri non hanno riportato danni. Solo il conducente è stato portato in ospedale per accertamenti, è sotto choc ma non è ferito.

«Ci siamo spaventati moltissimo - racconta Giuseppe, che stava tornando a Milano, dove lavora, e si trova a bordo del bus - ma per fortuna nessuno è rimasto ferito, fa solo molto caldo perché il mezzo ha subito dei danni». Il tamponamento è avvenuto nella corsia di sorpasso: il traffico è fortemente rallentato, in direzione Pescara, ci sono 7km di coda. Sul posto sono già intervenuti i soccorsi, due occupanti delle auto coinvolte sono stati portati via in barella, i passeggeri del bus Marino sono scesi dal mezzo e verranno imbarcati presto su un bus sostitutivo.