Ruba dalla chiesa oggetti sacri e un fonte battesimale: denunciato

Aveva rubato perfino un fonte battesimale in rame dalla chiesa della Santa Famiglia di Nardò: un 37enne del comune salentino, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per ricettazione. La sua casa, perquisita dalla polizia alle prime ore dell'alba di oggi, era diventata una sorta di museo di oggetti sacri. Gli agenti hanno infatti trovato, all'interno di un'intercapedine mimetizzata da un pannello, del materiale chiuso in borsoni e sacchi della spazzatura. L'uomo aveva rubato alcuni monitor dall'ufficio tecnico del Comune di Nardò, a Ferragosto, e poi - in due occasioni diverse - aveva trafugato oggetti sacri della chiesa: il fonte battesimale, vari calici in oro e argento, pissidi (per conservare le ostie), un incensiere, un monitor per il pc. Tutta la refurtiva è stata restituita al parroco, don Giuseppe Orlando, e l'uomo è stato denunciato.