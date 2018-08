Scossa di terremoto a Bari: epicentro in Molise, gente in strada

Una scossa di terremoto, con epicentro in Molise, è stata avvertita a Bari questa sera, alle 20.20 circa (20.19 per l'esattezza): l'evento sismico, che è durato qualche secondo, è stato avvertito soprattutto ai piani alti ma anche ai piani bassi. La sala operativa dei vigili de fuoco di Bari è stato preso d'assalto da diverse telefonate di gente preoccupata ma nessun intervento o segnalazioni di danni.

La scossa di terremoto avvenuta alle 20.19 in Molise è di magnitudo 5.2 (poi corretto a 5.1), come registrato dalla sala operativa dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). L’epicentro a poco più di 4 chilometri a sud est di Montecilfone, in provincia di Campobasso, a nove chilometri di profondità: l'onda sismica è stata avvertita anche in Abruzzo, a Rieti e nei comuni dell’Alto Velino già devastati dal sisma del 2016, nonchè a Napoli e in Campania. Sette minuti dopo è stata registrata un'altra scossa di intensità inferiore, magnitudo 2.8. In tutto sono state una decina le repliche, di magnitudo da 2.0 a 3.0, che hanno seguito la prima scossa di terremoto in Molise. Oltre a Montecilfone i Comuni più coinvolti sono Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni, tutti in provincia di Campobasso.

Lievi danni alle case si sono registrati nel paese di Palata (Campobasso), dove secondo una prima ricognizione ci sono crepe nei muri e danni interni alle abitazioni e qualche piccolo crollo si è registrato ad Acquaviva. A Campomarino e in altri comuni molisani la gente si è riversata in strada.

Il terremoto è la coda scossa di magnitudo 4.7 e a 19 chilometri di profondità, registrata poco prima di mezzanotte la vigilia di Ferragosto e cha avuto come epicentro sempre Montecilfone, a Campobasso, il Molise: il sisma è stato avvertito in alcune zone della Daunia senza tuttavia registrare alcun danno.