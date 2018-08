Aretha Franklin, il cordoglio social del mondo dello spettacolo

Aretha Franklin si è spenta a Detroit a 76 anni, dopo una lunga malattia. Sono state ore di agonia per la sorte della Queen of Soul, ma la notizia, purtroppo, ora è ufficiale. L'interprete di successi come "Think" e "Respect" ha avuto un enorme impatto sulla cultura black, rompendo schemi e imponendosi come un vero e proprio fenomeno della natura. La sua ultima esibizione è stata lo scorso novembre a New York al gala della fondazione di Elton John per la lotta all’Aids. Il suo ultimo concerto, invece, nel giugno 2017. Nel 2009 ha cantato per l’insediamento di Barack Obama alla Casa Bianca (e si è rifiutata, invece, di farlo quando è stata la volta di Donald Trump).

IL CORDOGLIO SOCIAL - Molti interpreti della musica italiana e internazionale in questi minuti stanno esprimendo il loro cordoglio via social per ricordare la cantante. Da Ermal Meta alla salentina Emma Marrone, che hanno pubblicato un cuore spezzato, a Giorgia, che ha postato una foto della "Queen of Queens", e alla leccese Alessandra Amoroso, che ha ricordato la Franklin con un estratto di uno dei suoi video più famosi, "I say a little prayer for you". Fuori dai confini della nostra regione, anche Noemi ha postato un messaggio di addio alla regina del soul con il videoclip della canzone "(You make me feel like a) Natural Woman". L'hashtag #ArethaFranklin è già balzato al primo posto dei trending topic di tutto il mondo.