«Grazie per ciò che hai fatto per noi», Michele Emiliano ricorda su Facebook Rita Borsellino

«Hai dedicato la tua esistenza a piantare i semi della giustizia, della legalità, della verità, della solidarietà. Hai incarnato il messaggio potente di tuo fratello, Paolo Borsellino, e lo hai portato ovunque tu abbia potuto. Sei stata testimone vivente dell’antimafia sociale, perché la repressione non basta e, come tu ci hai insegnato, le mafie si possono vincere solo con l’impegno e la responsabilità di ciascuno di noi». Lo scrive il governatore della Puglia, Michele Emiliano, in un post su Facebook ricordando Rita Borsellino, morta ieri a Palermo all’età di 73 anni.

«Oggi - aggiunge - perdo un’amica, una compagna di tante battaglie, un sostegno, un riferimento, e questa mancanza fa tanto male. Ti cercherò e ritroverò nelle infinite tracce che ci hai lasciato per consentire a un Paese intero di orientarsi sempre al bene. Ciao Rita. Grazie per tutto ciò che hai fatto per noi»